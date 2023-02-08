«Поправки должны касаться только бойцов»: Пригожин рассказал, почему руководителей на войне нужно критиковать

Иван Добровольский.  
08.02.2023 20:38
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Спецоперация


Поправки об ответственности за дискредитацию и распространение фейков об участвующих в спецоперации добровольцах должны касаться только обычных бойцов. Об этом заявил бизнесмен Евгений Пригожин.

Ранее сообщалось, что после обращения Пригожина к председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину депутаты рассмотрят внесение поправок в законодательство, которыми будет закреплена ответственность за дискредитацию участников боевых действий, в том числе добровольцев, а также бывших заключенных.

Поправки об ответственности за дискредитацию и распространение фейков об участвующих в спецоперации добровольцах должны...

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По словам бизнесмена, он благодарен парламентариям, которые начали рассматривать этот вопрос. Главное в этих поправках то, что никто не будет копаться в прошлом добровольцев, которые погибли с оружием в руках за родину. Таким образом, их биографии будут очищены, отметил Пригожин.

«Поправки должны касаться только обычных бойцов. Руководство народ должен критиковать столько, сколько считает нужным. В частности, я имею в виду руководство добровольческих подразделений, в том числе и меня, как руководителя самого большого из таких подразделений», — приводит слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Предприниматель считает, что руководство должно нести ответственность перед народом. Поэтому Пригожин попросил депутатов Госдумы защитить простых бойцов и исключить из текста поправок руководящий состав.

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