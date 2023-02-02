Поражение на Украине станет катастрофой для США – Хербст

Анатолий Лапин.  
02.02.2023 12:53
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


Президент США Джо Байден и его окружение опасаются победы Украины над Россией, потому что боятся непредсказуемой реакции Москвы.

Об этом в эфире видеоблога «Сейчас» заявил бывший посол США на Украине Джон Хербст, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент США Джо Байден и его окружение опасаются победы Украины над Россией, потому что...

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«Администрация Байдена не хотела передавать эти танки. На мой взгляд, до конца прошлого год они не были заинтересованы в поставках немецких танков Украине, но они поняли, когда Великобритания решила послать свои танки, и когда Польша и Финляндия, другие страны НАТО сказали, что да, безусловно, нужно послать свои «Леопарды». Они поняли, что это проблема для Альянса и тогда начали стараться влиять на Берлин, чтобы он послал.

Но Шольц был, мягко говоря, робким. Он не хотел их посылать без поставок американских танков», – сказал дипломат.

Именно поэтому, считает он, американский президент и решился на поставки танков.

«Но так как он немножко опасается успешного украинского контрнаступления, он решил послать эти танки позже. Он думает о возможном применении ядерного оружия Россией. Некоторые в его команде тоже боятся последствий громадного российского провала в Украине.

Если бы Украина по-настоящему победила на поле битвы, что это значит для единства России и что может выйти из этого. Это тоже новое опасение для них… Они понимают, что было бы катастрофой для Америки, если Путин смог бы завоевать Украину. Поэтому они посылают много военной и другой помощи», – заявил Хербст.

 

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