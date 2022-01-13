Порошенко возвращается на Украину: Будет шоу или большой провал

Новости Украины

Петр Порошенко, оперативно улетевший в ЕС после известия о возбуждении уголовного дела, анонсировал свое возвращение на 17 января. Подконтрольные СМИ уже начали информационную накачку – якобы, он специально летит на Украину, чтобы не допустить капитуляции Владимира Зеленского в условиях давления России в ходе переговоров по украинскому вопросу с Западом. Сторонники Порошенко намерены его встречать в аэропорту и даже выстроиться «живой цепью», чтобы защитить своего «гетьмана» от возможного ареста (по одной из версий, Зеленский как раз и пытался заранее нейтрализовать Порошенко, чтобы тот не мешал реализации соглашений по Донбассу, на которых стал настаивать Запад).

«Возвращаюсь не для того, чтобы защищаться от Зеленского, а для того, чтобы защищать Украину от некомпетентного руководства и внешней агрессии. От попыток зеленых клептократов выстроить авторитарный режим и подавить оппозицию, как это произошло в Беларуси, России и Казахстане. И как это Янукович тщетно пытался сделать в Украине», – уже заявил Порошенко, пообещав прийти и на суд, и на допрос в прокуратуру.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Генпрокуратура Украины подозревает Порошенко в государственной измене и содействии терроризму по делу о незаконных закупках угля из ЛДНР во время его президентства.

Юрист Татьяна Монтян считает, что с возвращением Порошенко пока много неясного.

«В этом, конечно, есть интрига. Во-первых, вопрос в том, вернётся ли на самом деле Петя или пропетляет в последний момент. Следующая интрига заключается в том, много ли народу удастся собрать на его встречу. Третья интрига – решатся ли или зелебобики таки закрыть его реально в СИЗО. Поэтому ждём его возвращения с нетерпением», – сказала Монтян.

По ее словам, Порошенко уже выделил деньги для организации массовой акции.

«Планируется публичная акция по встрече нашего Петюнчика. Я уже видела объявления о том, что народ за мелкий прайс нанимают для массовки. А вот много ли будет в это инвестировано, не украдут ли деньги посредники, и сколько по итогу соберётся народу встречать Петю – с этим это интрига. Потому что, если людей будет мало, для Петюли всё будет очень печально. Я бы на его месте инвестировала денег побольше и хорошо контролировала тех, кто занимается наймом массовки. А то можно очень сильно опозориться», – предупреждает Татьяна Монтян.

Экс-депутат Верховной рады Василий Волга также считает, что Порошенко сделает шоу из своего возвращения.

«Порошенко всю свою политическую карьеру строил на шоу, которые он проплачивает. Пётр Алексеевич – вообще удивительный человек в том смысле, что он может сэкономить на чём-то для себя, но при этом у него всегда находятся деньги на то, чтобы проплачивать подобные мероприятия. Предполагается, что должно быть что-то вроде триумфального въезда через границу Украины Саакашвили, когда его встречала Юлия Владимировна и другие, и это представлялось как нечто грандиозное. Вот сейчас Петр Алексеевич хочет повторить нечто подобное», – сказал он в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора».

Василий Волга предупреждает, что Порошенко может также организовать провокации, если его действительно попытаются арестовать.

«Сейчас самое опасное, что есть в связи с этой ситуации, – это связь Петра Алексеевича с Корчинским. Это не очень хорошо известно широкой публике, но у них очень прямая, непосредственная связь. Порошенко всегда финансировал Корчинского и его боевиков, давал им достаточно серьезные деньги. Это заметно хотя бы даже по заявлениям того же Корчинского и его «побратимов» перед вторым туром прошлых президентских выборов, когда уже было понятно, что Зеленский побеждает. Эти заявления не были брошены просто воздух, они были сделаны очень серьёзно. Корчинский тогда говорил, что для него именно Порошенко является президентом Украины, поскольку он вёл реальную войну против России и всего пророссийского на территории Украины, и что Корчинский лично и его боевики всегда будут на стороне Петра Алексеевича. Так что, в том шоу, которое тут собирается устроить Пётр Алексеевич, именно эта деталь является наиболее серьёзной. Я считаю, что за этим правоохранительным органам необходимо следить очень и очень внимательно, дабы не получились какие-то трагические события. Сама по себе массовка будет, но это будет относительно безвредной и безобидной акцией, просто она призвана показать массовую поддержку Петра Алексеевича. Кстати, он действительно пользуется такой поддержкой, особенно на западной и центральной Украине. В глазах националистов он выглядит как реальный враг Путина. Но на стороне Порошенко также стоят радикалы. Не дай Бог будут разного рода провокации, а они возможны, если решение об аресте действительно будет реализовано», – сказал Василий Волга.