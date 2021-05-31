После поглощения Россией Лукашенко станет Кадыровым – Илларионов

31.05.2021, Минск, Максим Карпенко

В случае объединения России и Белоруссии в единое государство, нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко превратится во второго Рамзана Кадырова, останется править регионом, а белорусов будут призывать на войну в составе российской армии.

Об этом в эфире оппозиционного белорусского интернет-канала In Time заявил бывший советник президента России, эмигрировавший в США, Андрей Илларионов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Допустим, Путин поглощает Белоруссию, что дальше происходит? Даже представим такой радикальный вариант, что Путин добьется ухода Лукашенко, хотя я думаю, что в том случае, если Путин этого добьется, он оставит Лукашенко во главе Белоруссии, как он оставил Кадырова во главе Чечни. То есть формально это будет объединение, это будет продано, в том числе и белорусам, кто выступает за Путина, в качестве объединения великой России, но Лукашенко он оставит, по крайней мере, на ближайшие годы – это точно.

Лукашенко будет таким гауляйтером, каким Кадыров является гауляйтером в Чечне. Но что дальше произойдет? Первое, что Путин будет делать – это объединение вооруженных сил России и Белоруссии, объединение спецслужб России и Белоруссии, объединение всего пропагандистского аппарата и так далее. К чему это приведет? Это приведет к тому, что белорусов начнут призывать куда? В российскую армию. И куда они пойдут? Они пойдут воевать в Чечню, на Кавказ, против украинцев в Донбасс, в Крым, а, может быть, даже по северной границе Украины, отправятся в Сирию, отправятся в Ливию, отправятся в Центральноафриканскую Республику», – заявил Илларионов.