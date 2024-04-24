Последняя американская помощь сработала больше на русских и против нас – Карасёв

Елена Острякова.  
24.04.2024 18:48
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Выделение США военной помощи Украине в большей степени мобилизовало российскую армию, а не ВСУ.

Об этом в интервью ютуб-каналу «Вышка» заявил украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Выделение США военной помощи Украине в большей степени мобилизовало российскую армию, а не ВСУ....

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«У России сейчас перевес примерно в 170 тыс человек – достаточно мотивированных бойцов. Потому что вовлечение Америки в войну мотивирует другую сторону. Мы их мобилизуем. А почему нас не мобилизует? Это парадокс. Нам дают военную помощь. Противника это мобилизует, а нас не очень мобилизует. Имеется в виду ситуация с теми, кто находится за кордоном.

Да и здесь не горят желанием идти воевать. Значит, мы что-то неправильно объясняем или не даем перспективу – в чем наша победа будет заключаться», – сказал Карасев.

По его словам, украинское общество не понимает, сколько продлится война и пребывает в депрессии.

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