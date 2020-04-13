«Посмотрим, кто прав» – Лукашенко пригрозил Кремлю последствиями за «травлю дорогим газом»

13.04.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в том, что она портит двусторонние отношения, и попросил снизить цену на газ.

Об этом он заявил сегодня на совещании с министрами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зачем же вы травите наши отношения? И так уже отравили до крайней степени. Если хотите помочь, сделайте нам мировую цену по природному газу. Сегодня в Европе Россия природный газ продает не выше 90 долларов за тыщу кубов. А мы платим сколько? Нам установили 140, мы платим 127.

Где такая цена сегодня есть? Ни денег, ничего не просим. Зачем с нас шкуру драть? Но об этом в России никто не скажет.

Эта правда кому-то там не нужна. Догадайтесь с трех раз – кому. Поэтому вы нас не трогайте. Закончится это все, посмотрим, кто прав», – предупредил Лукашенко.

Ранее в интервью телекомпании «Мир» президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает справедливой цену 45 долларов за тысячу кубометров.