Посол России в Сербии: «Русские и сербы вместе сражаются против фальсификации истории»

22.10.2021 18:59 (Мск), Белград, Алексей Топоров

В Белграде проходят «Дни свободы», приуроченные ко дню освобождения города от нацистов (20 октября 1945 года) и австро-немецких оккупантов (1 ноября 1918 года).

В праздничных мероприятиях принял участие посол России Александр Боцан-Харченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Выражаю огромную благодарность городу и его градоначальнику за организацию и проведение «Дней свободы» – очень важного мероприятия, которое хранит память о наших совместных подвигах во Второй мировой войне, героях, которые сражались и потеряли свои жизни, но обрели и утвердили нашу свободу и независимость, наши общие ценности, которые по-прежнему являются основой и фундаментом развития как России, так и Сербии », – сказал посол Боцан-Харченко.

Говоря о значении мемориальной доски воинам Красной Армии, погибшим в боях за освобождение Белграда во Второй мировой войне, российский посол подчеркнул, что по всей Сербии есть много мест, хранящих память о русских и сербских героях.

«Вчера и позавчера тоже была важная дата – 80 лет со дня трагедии в Крагуеваце (где немецкие оккупанты расстреляли более семи тысяч человек – ред.). И это тоже очень важное событие для нашей общей памяти. Мы вместе боролись тогда, а теперь вместе боремся против фальсификации истории. Это очень важная область, сфера нашего сотрудничества, как двустороннего, так и международного», – отметил Боцан-Харченко.

Не забыл дипломат и о значительном вкладе России в защиту Сербии в Первой мировой войне,

«Дни свободы также относятся к 1 ноября, дню освобождения Белграда в ходе Первой мировой войны. Поддержка Сербии Россией также была очень важной, если не сказать – решающей во всех событиях, борьбе и победах, которые, в конце концов, привели к освобождению Сербии и Белграда в 1918 году», – заключил посол России.