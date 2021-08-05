Постсоветские страны начинают осознавать, что не могут выжить без России – Лукьянов

05.08.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Несмотря на то, что интерес Москвы к постсоветским странам снижается, Россия становится крупным центром влияния и геополитическим лидером в евразийском регионе.

Об этом в ходе пресс-конференции в Ставрополе заявил научный директор клуба «Валдай», главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В постсоветских странах считают, что Россия всегда здесь, и России всегда будет до нас дело. Кто-то говорил, что это хорошо, кто-то, что это ужасно. Но вдруг выяснилось, особенно для стран, которые сделали выбор иной, чем добрососедство с Россией, они начали ощущать очень неприятную вещь, причём с обеих сторон. Россия вдруг начала размышлять: «Так ли мне это нужно». Но и другие центры геополитического влияния кратно снизили внимание и интерес к постсоветским странам, потому что у них масса других проблем, и сейчас не фаза экспансии», – сказал он.

Кроме того, эксперт отметил, что на примере стран Средней Азии видно, что даже без усилий со стороны России, окружающие её страны тянутся к ней, как к центру силы.

«На мой взгляд, это проявляется в странах Средней Азии, особенно вокруг Афганистана, это проявляется на Кавказе, что роль России в этой большой части мира настолько уникальна, и сила притяжения даже в условиях, когда мы ничего для этого не делаем, настолько сильна, что хоть ты лопни, а деться некуда. Но это – не потому, что Россия тебя тянет. Россия в таких случаях с удовольствием дистанцировалась. Нет, это настолько сложившийся геополитический и исторический конгломерат, что просто взять и разрушить его не так просто, если вообще возможно», – добавил Лукьянов.

Также журналист подчеркнул, что Россия на постсоветском пространстве обладает статусом страны, без которой никто вокруг не может существовать, и рано или поздно окружающие страны это осознают.

«Это совершенно новая ситуация, которую нашим соседям придётся осознать и привыкать. А когда они это осознают, многое изменится в их поведении. Будем надеяться, что это произойдёт быстро. Статус России как страны, которую ты можешь любить или не любить, но которая обладает ресурсом, без которого никто вокруг существовать не может, от экономического до поддержания безопасности – это будет большим откровением, и во многом станет завершением промежуточного периода после развала СССР», – заключил Лукьянов.