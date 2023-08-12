«Пожар заполыхает по всей Украине» – киевский профессор

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Пока самоубийственное наступление ВСУ захлёбывалось кровью, сотни тысяч прихлебателей украинского президента Владимира Зеленского наживались на разграблении страны.

Об этом в эфире интернет-канала «Да это так» заявил профессор журналистики Никита Василенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«В войсках хорошо понимают – наступление приостановилось. Несмотря на то, что продолжают рассказывать, что мы продолжаем наступать, выгрызать, и прочее, все понимают, что наступление развивается далеко не теми темпами, которые нам необходимы и которые планировались. Даже при ура-победных реляциях канцелярии президента. Войска устают. Но это пока первые проблески того пламени, которое разгорится», – сказал Василенко.

Он подчеркнул, что киевское руководство продолжает наживаться на войне и гибели украинцев, что приведёт к социальному взрыву.

«А в связи с тем, что у нас не до конца введена военная цензура, каждый день становятся достоянием гласности ужасные факты того, что пополняется «батальон Монако». Вчера я вычитал, что количество элитных машин для продажи Украине выросло в разы. Порядка трёхсот тысяч человек, треть миллиона, несказанно обогатились. И это за счёт гибели. Если раньше они обогащались за счёт обнищания населения, то сейчас – за счёт гибели людей. Это моментально становится элементом гласности. И поэтому Костя Прошинский – это лишь первые сполохи будущего пожара. То, что это будет пожар, я не сомневаюсь», – подытожил профессор.