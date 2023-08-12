«Пожар заполыхает по всей Украине» – киевский профессор

Вадим Москаленко.  
12.08.2023 17:00
  (Мск) , Киев
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Дзен, Общество, Украина


Пока самоубийственное наступление ВСУ захлёбывалось кровью, сотни тысяч прихлебателей украинского президента Владимира Зеленского наживались на разграблении страны.

Об этом в эфире интернет-канала «Да это так» заявил профессор журналистики Никита Василенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Пока самоубийственное наступление ВСУ захлёбывалось кровью, сотни тысяч прихлебателей украинского президента Владимира Зеленского наживались...

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«В войсках хорошо понимают – наступление приостановилось. Несмотря на то, что продолжают рассказывать, что мы продолжаем наступать, выгрызать, и прочее, все понимают, что наступление развивается далеко не теми темпами, которые нам необходимы и которые планировались. Даже при ура-победных реляциях канцелярии президента.

Войска устают. Но это пока первые проблески того пламени, которое разгорится», – сказал Василенко.

Он подчеркнул, что киевское руководство продолжает наживаться на войне и гибели украинцев, что приведёт к социальному взрыву.

«А в связи с тем, что у нас не до конца введена военная цензура, каждый день становятся достоянием гласности ужасные факты того, что пополняется «батальон Монако». Вчера я вычитал, что количество элитных машин для продажи Украине выросло в разы.

Порядка трёхсот тысяч человек, треть миллиона, несказанно обогатились. И это за счёт гибели. Если раньше они обогащались за счёт обнищания населения, то сейчас – за счёт гибели людей.

Это моментально становится элементом гласности. И поэтому Костя Прошинский – это лишь первые сполохи будущего пожара. То, что это будет пожар, я не сомневаюсь», – подытожил профессор.

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