Предавший Россию артист призвал мириться с фашизмом в Прибалтике

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Уволенный из театра Моссовета за «антивоенные акции» и уехавший в августе 2022 года в Вильнюс артист-иноагент Александр Филиппенко признался, что за эти два года ему удалось сыграть на сцене всего 2-3 раза.

Об этом он заявил в интервью бежавшему в Киев телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В принципе пока не до театра. Я где-то читал у умных людей, что когда ведутся переговоры о выступлениях, надо учитывать ответ на вопрос, который ты как бы должен задать организаторам в Риге или Таллине и подумать об этом: а что бы вы сегодня хотели услышать со сцены на русском языке. Подтекстом – что ничего. Пока», – сказал Филиппенко.

Он считает, что российские артисты-релоканты должны учитывать «идиосинкразию на русский язык» в Прибалтике, а также не читать стихотворения про «Вторую мировую войну».