Предавший Русскую Церковь Андрей Кураев лишен церковного сана. Теперь к раскольникам?

Патриарх всея Руси Кирилл подписал указ об извержении из сана протодиакона Андрея Кураева.

Указ опубликован на официальном сайте Московской епархии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В связи с тем, что за более чем два года, истекшие с решения Епархиального суда г. Москвы об извержении Вас из священного сана и наложения моратория на издание о том указа с целью предоставить Вам время для переосмысления Вами своей позиции и возвращения на путь Церкви, Вы не проявили ни на словах, ни в делах признаков покаяния, и, в том числе, не прекратили свою деструктивную деятельность», – говорится в указе.

Кураев не исключил, что пойдет теперь в услужение к Константинопольскому Патриарху Варфоломею, незаконно канонизировавшему раскольническую «Православную Церковь Украины», устраивающую сейчас погромы и поджигающую храмы. Это привело к расколу и во всем мировом Православии.

«В Стамбул, так в Стамбул. Право сослужения с нынешним Патриархом Кириллом, то есть с таким, каким он себя сделал, это сомнительная честь. Добиваться ее не считал и не считаю нужным. Патриарх Варфломей год назад сказал мне, что не может принять мою апелляцию, пока нет окончательного приговора. Теперь он есть. Это не означает, что этой опцией я воспользуюсь», – заявил Кураев, оставив интригу.

Он допустил, что извержение из сана приведет к преследованию его со стороны светских властей за «антивоенную» позицию.

«Надеюсь, что Кураева Варфоломей определит в ПЦУ – там обилие педерастов у Думенко, которых Кураев не замечает (это же не выгодно) и будет у них всё благополучно. Пусть в Киев перебирается, а лучше сразу в США – там ЦРУшная шестёрка Говорун ему будет рад», – язвительно комментирует публицист Александр Вознесенский, автор блога «Религия и политика».

В конце 2020 года Кураева низвергли из сана из-за критики умершего от коронавируса настоятеля Елоховского собора Александра Агейкина и хуле на Церковь. В 2021 году решение утвердили, но в резолюции Патриарха говорилось, что протодиакону дают «время для переосмысления своей позиции и возвращения на путь Церкви».

В 2014 году Кураев, часто публиковавшийся в либеральных СМИ, выступал против воссоединения Крыма с Россией (хотя ранее, в украинские времена, посещал полуостров вместе с «Ночными волками», участвуя как проповедник в байк-шоу, которые носили четко выраженный пророссийский характер). Он инициировал несколько скандалов, связанных с РПЦ. Осенью 2017 года на него была наложена епитимья.

Последние годы он позволял себе даже матерную брань в отношении РПЦ.

«Кураев поддержал украинских раскольников-самосвятов в их противостоянии с канонической УПЦ и желал украинцам «церковного единения» под руководством ПЦУ. Кураев высмеивал православных, собиравшихся на защиту Киево-Печерской Лавры и солидаризировался с бандеровскими ресурсами в атаках на митрополита Павла. Не обошел он вниманием и СВО, сравнивая её со вторжением нацистской Германии в Чехословакию. В общем, итог печальный, но закономерный. Печальный потому, что деградация человека — это всегда прискорбно, тем более, когда он носит церковный сан. А закономерный потому, что, однажды встав на пути бесовщины, свернуть с него почти невозможно», – рассуждает военкор Юрий Котёнок.

«Святая Церковь очищается от еретиков, экуменистов и рогатых в рясах», – прокомментировал решение Патриарха белорусский журналист Григорий Азаренок.