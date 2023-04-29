Предавший Русскую Церковь Андрей Кураев лишен церковного сана. Теперь к раскольникам?

Елена Острякова.  
29.04.2023 02:01
  (Мск) , Москва
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Дзен, Россия, Украина, Церковь


Патриарх всея Руси Кирилл подписал указ об извержении из сана протодиакона Андрея Кураева.

Указ опубликован на официальном сайте Московской епархии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Патриарх всея Руси Кирилл подписал указ об извержении из сана протодиакона Андрея Кураева. Указ...

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«В связи с тем, что за более чем два года, истекшие с решения Епархиального суда г. Москвы об извержении Вас из священного сана и наложения моратория на издание о том указа с целью предоставить Вам время для переосмысления Вами своей позиции и возвращения на путь Церкви, Вы не проявили ни на словах, ни в делах признаков покаяния, и, в том числе, не прекратили свою деструктивную деятельность», – говорится в указе.

Кураев не исключил, что пойдет теперь в услужение к Константинопольскому Патриарху Варфоломею, незаконно канонизировавшему раскольническую «Православную Церковь Украины», устраивающую сейчас погромы и поджигающую храмы. Это привело к расколу и во всем мировом Православии.

«В Стамбул, так в Стамбул. Право сослужения с нынешним Патриархом Кириллом, то есть с таким, каким он себя сделал, это сомнительная честь. Добиваться ее не считал и не считаю нужным. Патриарх Варфломей год назад сказал мне, что не может принять мою апелляцию, пока нет окончательного приговора. Теперь он есть. Это не означает, что этой опцией я воспользуюсь», – заявил Кураев, оставив интригу.

Он допустил, что извержение из сана приведет к преследованию его со стороны светских властей за «антивоенную» позицию.

«Надеюсь, что Кураева Варфоломей определит в ПЦУ – там обилие педерастов у Думенко, которых Кураев не замечает (это же не выгодно) и будет у них всё благополучно. Пусть в Киев перебирается, а лучше сразу в США – там ЦРУшная шестёрка Говорун ему будет рад», – язвительно комментирует публицист Александр Вознесенский, автор блога «Религия и политика».

В конце 2020 года Кураева низвергли из сана из-за критики умершего от коронавируса настоятеля Елоховского собора Александра Агейкина и хуле на Церковь. В 2021 году решение утвердили, но в резолюции Патриарха говорилось, что протодиакону дают «время для переосмысления своей позиции и возвращения на путь Церкви».

В 2014 году Кураев, часто публиковавшийся в либеральных СМИ, выступал против воссоединения Крыма с Россией (хотя ранее, в украинские времена, посещал полуостров вместе с «Ночными волками», участвуя как проповедник в байк-шоу, которые носили четко выраженный пророссийский характер). Он инициировал несколько скандалов, связанных с РПЦ.  Осенью 2017 года на него была наложена епитимья.

Последние годы он позволял себе даже матерную брань в отношении РПЦ.

«Кураев поддержал украинских раскольников-самосвятов в их противостоянии с канонической УПЦ и желал украинцам «церковного единения» под руководством ПЦУ. Кураев высмеивал православных, собиравшихся на защиту Киево-Печерской Лавры и солидаризировался с бандеровскими ресурсами в атаках на митрополита Павла.

Не обошел он вниманием и СВО, сравнивая её со вторжением нацистской Германии в Чехословакию. В общем, итог печальный, но закономерный. Печальный потому, что деградация человека — это всегда прискорбно, тем более, когда он носит церковный сан. А закономерный потому, что, однажды встав на пути бесовщины, свернуть с него почти невозможно», – рассуждает военкор Юрий Котёнок.

«Святая Церковь очищается от еретиков, экуменистов и рогатых в рясах», – прокомментировал решение Патриарха белорусский журналист Григорий Азаренок.

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