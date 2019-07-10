Предупреждение для Киева: «Останетесь наедине с Россией»

10.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Принимая во внимание элементарную карту мировых событий, думать о том, что в ЕС сейчас сильно озадачены «каким-то Зеленским», по меньшей мере, наивно.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил проживающий в Германии русско-украинский писатель Владимир Сергиенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне очень вчера понравился саммит, Украина и Европа в двадцатый раз собрались, пять лет подводят итоги, и в принципе свелось это к одному: Зеленский говорит: «Дайте мэни трошечки грошей, я с коррупцией буду воюваты». Они говорят, сколько дать? «Ну дайте ще на щось грошей». В принципе, провальный саммит, потому что с точки зрения актуальщины нужно было сделать громкие заявления и по морякам, и по «Северному потоку-2», ничего этого не было, дали скромные деньги и всё. А в принципе мало кто понимает, что не на Украине клином сошлось всё», – отметил Сергиенко.

«Откройте элементарно карту событий, сейчас идут бои в Ливии, там только что погибло тысяча человек при штурме столицы, и хлынут сейчас беженцы. Не дай Бог, США начнут бомбить ядерные объекты в Иране. Уже идут разговоры о том, что Турция должна сдерживать, опять же, два-три миллиона беженцев в Европу, и вы мне хотите рассказать о том, что сейчас ЕС озадачен каким-то Зеленским, притом, в виде двух старых сбитых лётчика Юнкера и Туска? Да вы о чём?» – заявил писатель, обращаясь к украинским экспертам.

«Эта встреча была даже не знаю, для какой предвыборной парафии, это «Слуга народа» должен был набраться пунктов, засветиться по какой-то непонятной старой технологии. Мир колбасит от войн, и когда из Африки хлынут миллионы в Европу, когда хлынут из Ирана, афганцы когда пойдут, Европа вообще забудет про Украину! И тогда вам ни ПАСЕ, ни ОБСЕ, ни любые пропагандистские штучки, которыми вы заручились за последние годы, вам никто поможет, останетесь один на один с Россией! Начните говорить уже, мать вашу!» – раздосадовано добавил Владимир Сергиенко.