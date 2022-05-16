Прибалтийские нацисты в шоке: ассимиляция не состоялась – русские остались русскими

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Главным событием прошедшей недели стали, безусловно, празднование Дня Победы и многомиллионный торжественный марш «Бессмертного полка» не только в России, в республиках Донбасса и освобождённых территориях Украины, но и в дальнем зарубежье.

На волне русофобского шабаша, развязанного на волне проведения специальной военной операции по денацификации Украины, наиболее упоротые власть предержащие предприняли беспрецедентные запретительные меры, чтобы свести к минимуму инициативу людей, отказывающихся примиряться с битой фашнёй и её прихвостнями и считающих себя наследниками победителей.

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Как всегда, лидерами забега впереди набирающего ход нацистского паровоза показали себя власти прибалтийских лимитрофов, запретивших любые проявления персонального и массового уважения к борцам и жертвам фашизма под видом «противодействия кремлёвской пропаганде, мешающей политике интеграции».

Под термином «политика интеграции» имеются в виду мероприятия последних 30 лет по переформатированию менталитета русского населения в лояльного местным этнократиям и безликого «иванса ивановичса ивановса», полностью разорвавшего связи с Большой Родиной, продавшегося за банку шпрот в масле.

В частности, в Латвии, с начала марта проведена тотальная, в ляпших фашистских традициях, зачистка всех внешних и внутренних русскоязычных СМИ: телеканалов, газет, электронных изданий, и даже введены драконовские штрафы за попытку их просмотра через VPN.

Дурилка картонная, президент Латвии Эгилс Левитс (ещё один еврей и даже потомок жертв фашизма на службе у фашистов) по этому поводу выразил надежду, будто тотальная цензура «прочистит, наконец, мозги русскому нацменьшинству», и тогда «безальтернативная демократическая латышская пропаганда начнёт воздействовать на умы достаточно эффективно».

А, чтобы усилить влияние на русских латышской пропаганды, местная охранка начала показательные репрессии против пророссийских активистов.

21 марта появилось сообщение об аресте в Риге русского блогера Кирилла Федорова, ведущего на YouTube и в Telegram каналы по военной тематике «История оружия».

Видеоблог Кирилла Федорова, и ранее популярный среди посетителей, стал площадкой для освещения и разбора событий военной спецоперации на Украине, имевшей чёткую пророссийскую направленность.

пророссийский блогер Кирилл Федоров

Понятное дело, что латвийские охранители, готовые как угодно облизывать украинских нацистов и прогнувшийся под них режим Зеленского, не могли пройти мимо столь «вопиющего проявления поддержки российского тоталитаризма».

Федорову пачками приходили анонимные угрозы и требования сменить направленность сюжетов на антироссийские. В конце концов блогер принял решение репатриироваться в Россию, однако 17 марта, перед самым отъездом, он был задержан латвийской «безпекой» и не выпущен на свободу спустя положенных по закону 48 часов.

Власти «шьют» Кириллу дело «о сотрудничестве с Россией» и «о государственной измене, как гражданину Латвии». Оказывается давление и на его родственников.

Все требования российской стороны выпустить Федорова на свободу и предоставить возможность уехать из Латвии, местными властями игнорируются.

Буквально на днях появились сообщения, что латвийской охранке удалось разблокировать смартфон Кирилла Федорова для удаления содержимого его видеоблога и телеграмм-канала, однако сотрудникам патриотического канала Readovka удалось открыть «зеркало» «Истории оружия» с сохранением всего контента.

По-видимому, латвийские власти решили довести шитое белыми нитками «дело» против пророссийского блогера до конца, закрыв его на годы – ради устрашения граждан Латвии, поддерживающих спецоперацию на Украине.

После событий 9 мая, когда по приказу фашни, засевшей в мэрии, бульдозером сметали ковёр из цветов у мемориала Освободителям Риги, началась новая волна репрессий против пророссийских активистов. Задержанным людям за демонстрацию георгиевской ленты, российского триколора и других символов гражданского неповиновения, угрожают нешуточные сроки за «поддержку терроризма».

12 мая полицией была задержана Татьяна Жданок, экс-депутат Европарламента и глава партии «Русский союз Латвии».

Всё идёт к тому, что прибалтийские этнократы, которым теперь не надо скрывать своё фашистское мурло, решили окончательно решить «русский вопрос», под одобрительное молчание властей Евросоюза и считая себя в полной безопасности под «зонтиком» НАТО.

В точности, как мелкая гопота, «крышуемая» матёрыми уркаганами из подворотни.

Причины озверения прибалтийских «элиток» предельно понятны. С начала марта они пребывают в шоке, открыв для себя факт, что, вопреки «политике интеграции» русские остались русскими, ненавидят фашизм во всех его проявлениях, поддерживают действия армии России на Украине и видали в гробу разнузданную русофобию Евросоюза.

К примеру, эстонские СМИ и блогосферу вот уже несколько недель ужасает поведение мальчишек из русских школ, выбривающих на затылках Z и в таком виде появляющихся на занятиях. И не только в школах, но даже в русскоязычных детсадах.

Не помогают «беседы» с родителями, угрозы привлечения к административной ответственности и прочие охранительские меры.

Согласитесь, когда эстонские нацики, засевшие во всех органах власти, тягают людей на разборки о «запланированной идеологической диверсии» и шипящие открыто или из-за угла угрозы, необходимо мужество, чтобы показать свою солидарность с Россией в антирусском государстве.

Особенно сильно провал «политики интеграции» демонстрируют местные власовцы, получившие государственные посты за лояльность режиму.

Примером тому служит выступление на латвийском телевидении главы МВД Латвии Марии Голубевой – стеснительной коллаборационистки, мямлившей, уткнувшись глазами в стол, о необходимости сноса мемориала Освободителям Риги, как «препятствующему внутреннему согласию».

Партийная коалиция «консервов» «Национальное объединение», от которого Голубева, как открытая лесбиянка, была назначена главой МВД, робкий коллаборационизм дамочки не оценила, выразив ей вотум недоверия и отозвав с должности.

главная причина, после коллаборационизма, по которой Машка Голубева (справа) стала министром МВД Латвии

16 мая Голубева покинула пост главы МВД с формулировкой: «за мягкие и нерешительные действия полиции» 9 и 10 мая.

вечер, 10 мая

Вообще, надо заметить, что дела у русских партий, взявших курс на «интеграцию и примирение» идут всё хуже и хуже.

С партией «Согласие» Нила Ушакова (ах, простите, Нилса Ушаковса) произошёл электоральный провал. В последние недели её место в партийном рейтинге просело с первого места на четвертое. «Соглашателей» поддерживает 6,7% избирателей – на треть меньше, чем в феврале.

Нилс Ушаковс

«Согласие» уже растеряло голоса абсолютного большинства тех русских и русскоязычных, кто годами составлял её так называемый «ядерный электорат». Сильно пострадал и рейтинг Центристской партии Эстонии, за которую обычно голосовали эстонские русские. Такую цену приходится платить за поддержку киевского режима, дружное осуждение России и голосование за санкции против нее.

А что поделать? С мест сообщают, что в Даугавпилсе – втором по величине городе Лавтии, где русские составляют 80%, недавно был проведен журналистский эксперимент. Украинский «активист» развернул на центральной улице города большой флаг Украины. За пару часов «флешмоба» флаг у него неоднократно пытались вырвать из цепких лап, и даже бабушки били провокатора авоськами и оскорбляли последними словами.

В это же время в Эстонии били окна, в которых выставлены украинские флаги, царапали оскорбительными надписями машины с украинскими номерами и протыкали им шины. И это не на голом месте, а как ответ на беснования и идиотские «акции» жовто-блакитных «понаехов».

Флажочки, вывешенные в поддержку Украины, срывают по всей Прибалтике, да и отношение к беженцам, среди которых полно неадекватов, меняется от жалостливо-слезливого до брезгливого и нетерпимого, и не только среди русских.

Пока неясно, во что выльется гражданский конфликт в Прибалтике. Власти обозначили движение в сторону закручивания гаек, перейдя к совсем уже фашистской цензуре, продолжая по-клоунски заявлять о приверженности к свободе и демократии, которые, де-факто, как в нацистской Германии, – только для избранных.

Все, в общем-то, понимают, что время говорильни о «политике интеграции» и «демократическом противодействии кремлёвской пропаганде», созданием специального информационного «гетто» для русских, на круглых столах прошло: достижений – ноль целых, хрен десятых. Как русских ни зажимай, в какие рамки ни загоняй, они в массе своей будут упорно приходить с цветами к мемориалам советским воинам на 9 мая и поддерживать Россию в её борьбе с Западом.

Реальных способов решения проблемы «нелояльного населения» у нацистов Прибалтики только два: принудительные депортации либо этнические чистки, о чём уже заговариваются высокопоставленные чиновники «вымиратов». Вот только эта кривая дорожка ведёт к неизбежному военному вмешательству России, и далеко не факт, что НАТО спасёт и защитит в корень оборзевших лимитрофов.