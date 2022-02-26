Приднестровье опровергает планы наступления на Украину

Президент Приднестровья Вадим Красносельский опроверг информацию о том, что с территории непризнанной республики готовится наступление на Украину.

Обращение к жителям Винницкой и Одесской областей и всем украинцам он разместил в своем телеграм-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Некоторыми украинскими СМИ и различными соцсетями на протяжении нескольких дней активно распространяются слухи и недостоверная информация о некоей угрозе со стороны Приднестровья, о якобы готовящемся нападении и прочие неадекватные домыслы.

С уверенностью могу сказать: все, кто распространяяют данную ложную информацию, либо абсолютно не владеют ситуацией, либо являются провокаторами, которые умышленно нагнетают обстановку.

Приднестровская Молдавская Республика миролюбивое государство. Каких-либо планов агрессивного характера по отношению к нашим соседям у нас никогда не было, нет и не будет. Наше направление было и остается безопасным. Не верьте провокаторам и проходимцам, сохраняйте трезвый взгляд», – написал Красносельский.