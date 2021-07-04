«Придурки, шавки невменяемые!» – Кедми не выбирает выражения о Польше и Прибалтике

04.07.2021, Москва, Владимир Гладков

«Недоумки» из стран Балтии и Польши своей выходкой по наложению вето на переговоры ЕС и РФ сами подталкивают Германию и Францию решать свои вопросы с Россией вне Евросоюза.

Об этом в эфире канала «Iton TV» заявил израильский военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Международный статус их государств (Германия и Франция – ред.) основывается, кроме всего прочего, на том, что они являются главными европейскими странами. Если Европа ничего не стоит в международных отношениях великих держав, значит, и они ничего не стоят. Когда американский президент будет говорить с Россией, вес Франции и Германии – так же, как вес Черногории. Ну и хорошо, опуститесь до уровня Черногории. Но они этого не хотят из своего видения, что такое Европа, и своего видения, что такое Франция и Германия. Поэтому они совершенно, с их точки зрения, говорили: «А мы где? Международные дела решаются без нас». Но эти шавки, которые в Европе только нахлебники. Вот эта «Велика Польша», она же без дотаций от Европы – только сейчас закончили 70 миллиардов евро получать, чего вы стоите, кому вы нужны? Но традиционный польский гонор: «а мы – Европа». Ну и хорошо. И вот, они вместе с этими недоумками прибалтами и ещё несколько, сказали: «нет, мы с Россией говорить не будем». Не будете – не надо. Если у вас даже не хватает мозгов говорить всем вместе с Россией, хорошо. К чему это приведёт? «ЕС с Россией говорить не будет». Ну и не говорите. Свои дела с европейскими странами, с теми, которые захотят и посчитают необходимым, они будут решать вне ЕС. Поэтому и Германия, и Франция, и другие страны Европы, если Евросоюз подчиняется капризам этих недоумков прибалтов вместе с поляками, они будут сами вести переговоры. «Вы копайтесь в вашем дерьме, а мы будем разговаривать с Россией по тем проблемам, которые нас интересуют», – смоделировал ситуацию Кедми.

Он обратил внимание, что, в отличие от «младоевропейцев», США от диалога с Россией не отказываются.

«Это же проблема, не поговорив с Россией, так же, как и американскому президенту – как говорить с Китаем? Как определить политику к Китаю, если не ясно, какова политика России? У американского президента и нынешнего руководства США это понимание есть – международные отношения надо решать и с Россией, и с Китаем. Кто не хочет в этом участвовать – не надо, всё к этому идёт. России от этого ни холодно, ни жарко», – подчеркнул эксперт.

Он пояснил, что «с гоп-компанией прибалтов и Польши» России говорить бесполезно.

«Путин – не психиатр, говорить с ними не о чем. Они невменяемые, они не понимают, в каком мире они живут, они не понимают, что происходит с их странами, они загнали свои страны сегодня в такой кризис, что только Господь Бог или богатая Америка их вытащит. Или богатая Европа, но они же сами ставят им палки в колёса. Этот идиотский шаг, эта выходка наложить вето на разговор Европы с Россией нанесла вред и этим придуркам, и всей объединённой Европе, насколько она объединённая», – заключил Яков Кедми.