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Никакая пропаганда не убедит жителей России в необходимости поражения и развала их страны.

Об этом в ходе проводимого в Литве «Форума свободной России» заявил публицист, беглый либерал Дмитрий Орешкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо поддерживать всеми возможными и невозможными способами мужественных украинских бойцов. Никаких сомнений нет – Украина должна победить. НО! Абсолютное большинство российских граждан не готовы поддержать призывы к поражению в войне. Как Владимир Ленин в своё время призывал к поражению своего правительства в империалистической войне. До этого Россия ещё не дозрела», – пожаловался либерал.

Он подчеркнул, что гораздо больших результатов предателям удастся добиться, если они умерят антироссийскую риторику – и перекрасятся в пацифистов.

При этом нацпредатель подхватил либеральный пропагандистский тезис о том, что нетвойнист Надеждин «получил большую поддержку» на этапе сбора подписей.

«Поэтому, когда мы обращаемся к российской общественности, здесь гораздо более востребована и ожидаема антивоенная риторика. Мы же видим, как тысячи людей подписывались в поддержку Бориса Надеждина только потому, что у него хватило смелости высказаться против войны. Хотя он ничего не говорил про украинскую победу. Поэтому надо просто понимать, что это два параллельных процесса. И главное – не собачиться друг с другом по этому поводу. Потому что это не внутреннее противоречие, а разные сферы работы, адресованные к разным целевым аудиториям», – вещал Орешкин.