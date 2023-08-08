Пришла пора чётко определить задачи СВО – Онуфриенко
Российскому руководству пора поставить по-военному чёткие цели и задачи СВО, и перестать оглядываться на мнение Запада.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Михаил Онуфриенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Запад пишет, что мы будем освобождать Харьков. А пресс-секретарь Путина говорит, что мы претендуем на те территории, которые по нашей Конституции являются территорией РФ.
Но меня смущает одно – при проведении боевых действий, тем более такого масштаба, ставится чёткая конкретная задача. То есть, например, задача – выйти к польской границе, где бы она ни проходила.
А у нас всё упирается в формулировку «денацификация и демилитаризация». Такая расплывчатая формулировка, если её разбирать, она сводится к одному – киевский режим должен быть уничтожен на всей территории, которую он сегодня контролирует. Это понятно не нам с вами, но не сказано прямым текстом», – сказал Онуфриенко.
Он подчеркнул, что Москве надо действовать решительнее, и не обращать внимания на давно умершее международное право.
«То есть, всё время идёт оглядка на те международные законы, нормы, дипломатию, которая приказала долго жить. Вот американцы, наши противники, не заморачиваются. Они прямым текстом говорят об уничтожении России, о чём угодно. Они чётко определили Россию как врага.
А мы говорим, что готовы возобновить зерновую сделку, если будут выполнены наши условия. Да, мы готовы к переговорам без ультиматумов, ещё к чему-то готовы.
Подобные заявления от лиц, занимающих высокие посты, они приводят воюющих ребят в недоумение», – резюмировал эксперт.
Спасибо!
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