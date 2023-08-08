Пришла пора чётко определить задачи СВО – Онуфриенко

Российскому руководству пора поставить по-военному чёткие цели и задачи СВО, и перестать оглядываться на мнение Запада.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Михаил Онуфриенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Запад пишет, что мы будем освобождать Харьков. А пресс-секретарь Путина говорит, что мы претендуем на те территории, которые по нашей Конституции являются территорией РФ.

Но меня смущает одно – при проведении боевых действий, тем более такого масштаба, ставится чёткая конкретная задача. То есть, например, задача – выйти к польской границе, где бы она ни проходила.

А у нас всё упирается в формулировку «денацификация и демилитаризация». Такая расплывчатая формулировка, если её разбирать, она сводится к одному – киевский режим должен быть уничтожен на всей территории, которую он сегодня контролирует. Это понятно не нам с вами, но не сказано прямым текстом», – сказал Онуфриенко.