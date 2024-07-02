Прогноз: Российский ответ на провокации НАТО не приведет к большой войне

Максим Столяров.  
02.07.2024 12:32
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Провокации, Россия


Ответ на провокации стран НАТО у российских границ не понесёт за собой серьёзных последствий, поскольку Западу не выгодна большая война. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный обозреватель Михаил Онуфриенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Российский Су-27 отогнал истребитель Ф-16 от границ России. Я так понимаю, таких эпизодов скоро станет много. Как вы считаете, если что-то пойдёт не так, и Ф-16 упадёт куда-нибудь в море. Это послужит казусом белли, или нет, для столкновения с НАТО?» – спросил ведущий.

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Ответ на провокации стран НАТО у российских границ не понесёт за собой серьёзных последствий,...


«Ни в коем случае. Будет выражено неодобрение, будет вызван посол. Страна, потерявшая истребитель, вышлет нашего дипломата. И не одного. На этом всё и закончится. У нас все почему-то все забывают элементарные вещи – в мире все люди адекватные. Они говорят неадекватные вещи, но исходят они из вполне адекватных вещей. Война ведётся для того, чтобы получить какой-то выигрыш. Ни одна из стран НАТО выигрыша не получает, ввязавшись в эту войну. Ни финансового, ни политического, ни социального. Кроме неприятностей – ничего. Смысла никакого нет», – пояснил эксперт.

«Что касается более жёстких мер – нужно точно так же, как поступают западные державы, проводить их последовательно, много лет наращивая темп. Вспомните, поставки оружия они с чего начинали – с «Джавеллинов», которые «не должны попасть на «Донбасс», и вводить всё более и более тяжёлые вооружения. Точно так же и нам надо делать, вводить бесполётные зоны. Идёт зона боевых действий, вокруг неё бесполётная зона, критически опасная для судоходства и воздухоплавания.

Но мы этого не сделали, потому что не объявляли так называемую войну Украина, Украина не объявляла так называемую войну нам. Юридически военные действия не идут, нам не выгодно объявлять войну, потому что продолжаем торговать и пользуемся статусом формально мирной страны», – подытожил Онуфриенко.

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