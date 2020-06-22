Прокурор, посадивший Тимошенко, объявил войну бандеровской Украине

22.06.2020, Киев, Игорь Петров

Т.н. «элита» в Киеве изображает из себя «патриотов Украины», но истинной целью правящей верхушки является исключительно личное обогащение за счет грабежа страны и передачи ее под иностранный контроль, вывод награбленного на Запад и эмиграция.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил бывший заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин, в свое время отправивший Юлию Тимошенко за решетку, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ни для кого сегодня не является секретом, что Украина движется в пропасть. К сожалению, мы вынуждены констатировать эту трагическую для нашей страны реальность. Страна катится по наклонной, и скорость нарастает…

Фактически нам навязали идею, к который мы все привыкли, а именно: Украина – это страна, представляющая собой бандеровскую «Анти-Россию».

Все органы государственной власти, чиновники соревнуются в том, кто же лучше покажет западным кураторам свое рвение в борьбе с Российской Федерацией и в построении той самой бандеровской Украины, к который мы привыкли за последние годы.

Большинство граждан Украины чувствуют себя в своей стране чужими людьми второго сорта. Очень многие выехали, очень многие оказались в политической эмиграции, кто-то бросил все, уехал на заработки. Население уменьшается, а мы продолжаем бороться с Россией.

Почему это происходит? Только по одной причине – страна находятся под внешним управлением, все государственные посты захвачены агентами иностранного влияния, международные аферисты в сговоре с украинскими олигархами захватили власть в Украине, столкнули нас с нашими соседями, и пока мы погибаем на так называемом российско-украинском фронте, они нас грабят, они разворовывают государственные ресурсы, они залезли в карман каждому украинцу.

Они воруют средства государственного бюджета и средства международной финансовой помощи. Мало того, что они воруют, они выводят эти средства за границу, в оффшоры, на свои счета.

Собственно, это даже не украинцы. И то, что они ходят вышиванках демонстративно на публике, разговаривают на украинском языке, – вовсе не значит, что это патриоты Украины, и что это украинцы.

По сути, вот они являются врагами украинского народа, а их демонстративные песнопения, карнавалы и вышиванках и в шароварах, и демонстративное выражение мыслей на украинском языке является ничем иным, как маскировкой.

Выдать себя, агента иностранного влияния, вора и расхитителя, за украинского патриота совсем не сложно – достаточно петь хором и рассказывать о своей любви к Украине.

Но вы посмотрите на них – их все интересы за границей. У них там счета, у них там имущество, недвижимость, их дети учатся за границей, их жизнь вся там, их предприятия зарегистрированы за границей.

Их задача в Украине – ограбить эту страну и вывести все туда, и остаться жить там… Они уже посягнули на самое святое – они будут распродавать нашу землю, они будут распродавать наши предприятия, распродавать наше национальное богатство. Им вообще не нужна эта страна.

Конечной целью может стать развал, разрыв этого государства на части, когда по частям разорванную Украину подберут те, кто сейчас организовывает вот это самое.

Почему им выгодно разорвать Украину на части, чтобы этого государства не было? Ответ очевидный – если не будет этой страны, то не нужно будет возвращать долги, не нужно будет возвращать кредиты МВФ, не нужно будет возвращать займы миллиардные, не нужно будет платить пенсии, не нужно платить зарплаты, опускать тарифы.

Все будет списано, все будет прощено, а все что они украли, будет использоваться там, на Западе», – сказал Ренат Кузьмин.