10.06.2021, Москва, Елена Острякова
 
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Пропаганда Лукашенко беззастенчиво травит российского бизнесмена

Белорусские пропагандисты продолжают травить российского бизнесмена владельца «Уралкалия» Дмитрия Мазепина. На его участие в...

Белорусские пропагандисты продолжают травить российского бизнесмена владельца «Уралкалия» Дмитрия Мазепина. На его участие в финансировании телеграм-канала «Нехта» намекнул в своем интервью арестованный в Минске экстремист Роман Протасевич.

Наблюдатели сошлись во мнении, что эти намеки не случайны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Протасевич сделал свои намеки по заказу друга президента Белоруссии и конкурента Мазепина российского олигарха Михаила Гуцериева. Уральский бизнесмен с возмущением отверг все обвинения. Он считает, что за ними стоят те, кто хотел бы скрыть западный след в белорусских событиях.

История приобрела резонанс, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ее, заявил, что белорусская власть должна дать разъяснения.

Вместо разъяснений последовали новые обвинения в адрес Мазепина со стороны белорусских журналистов и политологов.

«Сразу видно, интервью дано под страшным давлением. Глаза бегают, голос дрожит. Да и как он, спрашивается, попал на первый канал. Мы уверены, применялась сыворотка правды. Он даже запястья не показал, иначе мы бы увидели следы страшных пыток! Ни в коем случае не подумайте, что это попытка отмазаться. Ведь даже если это так, то получилось очень плохо. Вам любая литовская кухарка это сходу подтвердит!», – прокомментировал интервью Мазепина тележурналист Григорий Азаренок.


«Господин Мазепин еще в августе 2020 год лично призвал создавать комитет спасения Беларуси, в который призывал включить представителей оппозиции, и был готов со многими различными олигархами в России поучаствовать во взятии власти в нашей стране. У него имеются бизнес-интересы, так как его предприятие «Уралхим» находится не в лучшем состоянии.

Единственное месторождение калийных солей в Березняках с каждым годом истощается. Условия труда там достаточно отвратительные. Имели место различные аварии, в том числе, с человеческими жертвами. На этом фоне прекрасная работа «Беларуськалия» (госпредприятие – ред.), постепенный запуск «Славкалия» (предприятие Гуцериева – ред.). Это коренные прямые конкуренты для господина Мазепина, который сегодня мечется в агонии. Протасевич в своем интервью не называл фамилии Мазепина. Но на воре и шапка горит», – заявил политолог Петр Петровский в эфире телеканала СТВ.

Он потребовал, чтобы Мазепин показал отсутствие в своем паспорте польской визы, доказав, таким образом, что он не ездил в Варшаву на встречу с руководителем «Нехты» Степаном Путило.

В нулевые годы белорусские власти получали щедрые откаты от российских калийщиков от сделок, которые совершались в тандеме с «Беларуськалием». Но потом у «Уралкалия» сменились собственники, которые решили работать по прозрачным схемам. Это вызвало гнев Лукашенко. По его распоряжению белорусские калийщики начали демпинговать и обвалили мировые цены. А в 2013 году «Батька» распорядился арестовать на три месяца гендиректора «Уралкалия» Владимира Баумгертнера, который прибыл в Минск для деловых переговоров.

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