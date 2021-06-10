Пропаганда Лукашенко беззастенчиво травит российского бизнесмена

10.06.2021, Москва, Елена Острякова

Белорусские пропагандисты продолжают травить российского бизнесмена владельца «Уралкалия» Дмитрия Мазепина. На его участие в финансировании телеграм-канала «Нехта» намекнул в своем интервью арестованный в Минске экстремист Роман Протасевич.

Наблюдатели сошлись во мнении, что эти намеки не случайны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Протасевич сделал свои намеки по заказу друга президента Белоруссии и конкурента Мазепина российского олигарха Михаила Гуцериева. Уральский бизнесмен с возмущением отверг все обвинения. Он считает, что за ними стоят те, кто хотел бы скрыть западный след в белорусских событиях.

История приобрела резонанс, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ее, заявил, что белорусская власть должна дать разъяснения.

Вместо разъяснений последовали новые обвинения в адрес Мазепина со стороны белорусских журналистов и политологов.

«Сразу видно, интервью дано под страшным давлением. Глаза бегают, голос дрожит. Да и как он, спрашивается, попал на первый канал. Мы уверены, применялась сыворотка правды. Он даже запястья не показал, иначе мы бы увидели следы страшных пыток! Ни в коем случае не подумайте, что это попытка отмазаться. Ведь даже если это так, то получилось очень плохо. Вам любая литовская кухарка это сходу подтвердит!», – прокомментировал интервью Мазепина тележурналист Григорий Азаренок.

«Господин Мазепин еще в августе 2020 год лично призвал создавать комитет спасения Беларуси, в который призывал включить представителей оппозиции, и был готов со многими различными олигархами в России поучаствовать во взятии власти в нашей стране. У него имеются бизнес-интересы, так как его предприятие «Уралхим» находится не в лучшем состоянии. Единственное месторождение калийных солей в Березняках с каждым годом истощается. Условия труда там достаточно отвратительные. Имели место различные аварии, в том числе, с человеческими жертвами. На этом фоне прекрасная работа «Беларуськалия» (госпредприятие – ред.), постепенный запуск «Славкалия» (предприятие Гуцериева – ред.). Это коренные прямые конкуренты для господина Мазепина, который сегодня мечется в агонии. Протасевич в своем интервью не называл фамилии Мазепина. Но на воре и шапка горит», – заявил политолог Петр Петровский в эфире телеканала СТВ.

Он потребовал, чтобы Мазепин показал отсутствие в своем паспорте польской визы, доказав, таким образом, что он не ездил в Варшаву на встречу с руководителем «Нехты» Степаном Путило.

В нулевые годы белорусские власти получали щедрые откаты от российских калийщиков от сделок, которые совершались в тандеме с «Беларуськалием». Но потом у «Уралкалия» сменились собственники, которые решили работать по прозрачным схемам. Это вызвало гнев Лукашенко. По его распоряжению белорусские калийщики начали демпинговать и обвалили мировые цены. А в 2013 году «Батька» распорядился арестовать на три месяца гендиректора «Уралкалия» Владимира Баумгертнера, который прибыл в Минск для деловых переговоров.