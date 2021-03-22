Проснуться в Освенциме. В Казахстане поднимают голову антироссийские силы

23.03.2021, Москва, Айнур Курманов

В минувшую среду 17 марта в Нур-Султане (Целинограде) в четырехзведочном отеле состоялось заседание «Национального координационного совета оппозиционных сил», организованного союзом промышленников и предпринимателей El Tiregi во главе с экс-депутатом от правящей партии Нур-Отан Нуржаном Альтаевым.

В мероприятии приняло участие значительное количество одиозных личностей национал-патриотической направленности. В частности, в формате онлайн участвовал такой деятель как Ермек Нарымбай, проживающий в Киеве и отличившийся тем, что призывал казахстанских военнослужащих бомбить города России.

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Были и другие активисты, такие как Кайырлы Омар, Санавар Закирова, руководитель общественного объединения «Ел бірлігі» Шолпан Ризабекова, тележурналист Максат Толыкбай, историк Шамши Жумамурат, призванные легитимировать данное собрание и придать ему какое-то важное значение. Правда, это заседание проигнорировали бывший премьер-министр, получивший политическое убежище в Великобритании, Акежан Кажегельдин, а также руководитель оргкомитета такой же национал-либеральной Демократической партии Жанболат Мамай.

Заседание Координационного Совета оппозиционных сил в Нур-Султане.

И само мероприятие началось политически неудачно, так как выступивший одним из первых оппозиционный политик Рысбек Сарсенбай назвал данное заседание сборищем продажных активистов, опекаемых властью и крупнейшим олигархом Тимуром Кулибаевым.

«У меня есть большие сомнения касательно этого совета. Вы говорите: Мы защищаем народный интерес. Но чтобы защищать народные интересы, необходимы настоящие люди. Результат действий лжеактивистов и людей, находящихся под крылом власти будет равен нулю. У меня нет никакого доверия к вашему совету. Похоже на то, что это будет удобной организацией Кулибаева для борьбы за власть. Возможно, я ошибаюсь. Но сколько таких предательств мы пережили. Поэтому люди, которые объединяются, должны были брать это во внимание», – заявил Рысбек Сарсенбай, явно расстроив первоначальные планы организаторов.

Ситуацию попытался спасти как раз тот самый Нуржан Альтаев, пришедший в оппозицию из правящей партии и действительно в 2014—2017 являвшийся заместителем председателя Правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», то есть правой рукой среднего зятя Елбасы Тимура Кулибаева. Этот бывший депутат и экс-вице-министр постарался заверить, что «Национальный координационный совет оппозиционных сил» создаётся исключительно из патриотических соображений якобы для защиты независимости страны от злонамеренных Китая и России.

«В апреле в Казахстане будет возведено 56 китайских заводов, и нам необходимо воспрепятствовать этому. Я предлагаю сформировать рабочие группы, которые соберут материалы и подготовят все к следующему заседанию. К тому же, необходимо поднять вопрос о земле, политзаключенных, о положении казахов в Китае, далее разработать помощь многодетным матерям и поработать закон о детях. Также обсудить вопрос о кредитной амнистии, участии Казахстана в ЕАЭС, налоге на утилизацию машин и внесении изменений в закон о партиях в Казахстане», – предложил Альтаев в качестве плана обсуждений и действий.

Не придя к общему мнению о названии структуры, её участники приняли решение собираться регулярно пока в качестве «Национального координационного совета оппозиционных сил» также в фешенебельных отелях в столице, это при жестких карантинных мерах фактического локдауна, под носом у правительства и администрации президента. Интересно также, что власти спокойно дали провести такую встречу в самом центре Нур-Султана без вмешательства полицейских и санитарных служб.

Примечательно, но сама повестка обсуждения новоиспеченной «оппозиции», предложенная Нуржаном Альтаевым, практически полностью совпадает с программой действий оргкомитета Демократической партии, создаваемой Жанболатом Мамаем и Сергеем Дувановым, которые даже подали заявки на проведение митингов против китайской экспансии. Это явная не случайность и показывает воочию, что подобные задачи формулируются и ставятся данным объединениям одновременно со стороны их кураторов сверху.

По сути сейчас ускоренно создается новая прозападная либеральная оппозиция, а заседания «Национального координационного совета оппозиционных сил» используются как трамплин для формирования будущей партии, заточенной как раз под этого Нуржана Альтаева, из которого официальные СМИ лепят образ нового бескомпромиссного критика Нур-Отана. Его даже наиграно исключили из главной партии накануне парламентских выборов в декабре 2020 года якобы из-за расхождений с правлением и с заместителем самого Нурсултана Назарбаева по партии.

Просто какая-то неслыханная показательная дерзость в условиях Казахстана! При этом в отношении нового «героя» никто не возбуждает уголовных дел, не проводит обысков в его офисе союза промышленников и предпринимателей El Tiregi, который стал штабом данного политического объединения и не ведет информационных кампаний внутри Казахстана. Наоборот, зеленый свет во всем и везде, в том числе и в деле проведения легальных конференций и тусовок.

Сейчас эта возня во многом напоминает события трехлетней давности, когда в Брюсселе под эгидой экс-премьера в изгнании Акежана Кажегельдина было создано аналогичное прозападное национал-либеральное движение «Жана Казахстан» («Новый Казахстан»), выступающее за выход страны из ЕАЭС, за интеграцию с Западом и за признание казахского «голодомора». Но деятели этой конструктивной «оппозиции» порядком себя дискредитировали поддержкой альтернативного кандидата на президентских выборах 2019-го года Аиржана Косанова, который слил протестный электорат прямо во время подсчёта голосов, а некоторые из них, как, например, идеолог казахского национализма Айдос Сарым даже вошли в парламент по списку правящей партии.

Поэтому взамен отработанного материала и вытаскиваются на арену новые цирковые клоуны, призванные развлекать публику и шумовыми представлениями обслуживать и оправдывать геополитические изменения во внешней политике руководства республики. Не случайно в августе прошлого года посол Казахстана в Украине Дархан Калетаев организовал встречу в Киеве казахстанских либеральных политиков, журналистов и экономистов с экс-президентом Михаилом Саакашвили. Среди казахстанской делегации как раз и был тот самый Нуржан Альтаев, тогда еще депутат Мажилиса от Нур-Отана.

Встреча с Саакашвили в Киеве. Слева от него Нуржан Альтаев.

Финансировал и обеспечивал «обучающие семинары» с Мишико другой казахстанский олигарх и покровитель всех казахских националистов Маргулан Сейсембаев. Помнится, что после переговоров с бывшим президентом Грузии при посредничестве посольства Казахстана этот магнат громогласно заявил на публику следующее: «Друзья, теперь я могу официально объявить вам. Отныне я партнёр Михаила Саакашвили и буду оказывать ему всяческую поддержку и работать с ним на благо и на будущее Украины!».

Еще одно групповое фото с Саакашвили.

Об активной роли во время этих встреч Нуржана Альтаева говорит и либеральный экономист Олжас Худайбергенов в своей публикации на странице в Facebook.

«Альтаев сформировал свою команду бизнесменов (около 15 человек), а Сейсембаев сформировал группу общественников (тоже около 15 человек), в итоге вся эта группа поехала в Украину. Хотя Саакашвили был гвоздем программы поездки, на самом деле было много других встреч – украинский Союз промышленников, торгово-промышленная палата, палата налоговых консультантов, депутаты Верховной Рады, руководство партии «Слуга народу», руководство Винницкой области, Unit City и ряд других коммерческих объектов», – указывает Олжас Худайбергенов.

То есть программа была более чем насыщенной, но пиком стала совместная передача в социальных сетях под названием «Народный мозговой штурм» с участием Михаила Саакашвили, Нуржана Альтаева и Маргулана Сейсембаева. При этом, сам экс-президент Грузии после визита казахстанцев, упомянул, что с ними были достигнуты договоренности о создании международного центра его имени в одном из казахстанских университетов, а также о сотрудничестве украинского Нацсовета по реформам и аналогичной структуры в Казахстане.

То есть с самого начала ставились широкие задачи по пропаганде и внедрению либеральных политических и экономических реформ по грузинским и украинским лекалам в Казахстане и в соседних республиках Центральной Азии. А уже в октябре прошлого года была создан такой же Высший совет по реформам, копирующий украинский аналог, при президенте Касым-Жомарте Токаеве, где должность заместителя занял бывший глава Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти. Этот же индус стал одновременно и советником по реформам при президенте соседнего Узбекистана Шавкате Мирзиёеве.



Совпадение? Не думаю, так как все эти мероприятия и встречи с Михаилом Саакашвили одобрялись и направлялись с участием казахстанских дипломатов. А Нуржан Альтаев, Арман Шураев и Маргулан Сейсембаев и призваны на данный момент формировать национал-либеральную прозападную партию, которая и будет озвучивать соответствующую антироссийскую и антикитайскую повестку, а также озвучивать те лозунги и требования, которые не могут позволить нынешние казахстанские власти. Плюс правящей партии Нур-Отан нужен удобный спарринг-партнер справа, показывающий Западу наличие политического плюрализма и конкуренции.

На самом деле «Национальный координационный совет оппозиционных сил» и союз промышленников и предпринимателей El Tiregi, становящиеся базой по созданию новой партии, а также финансируемые Маргуланом Сейсембаевым молодежные объединения «Оян, Казахстан» и «Respublika» вкупе с Демократической партией, должны поддерживать вону националистических настроений, направленных против интеграционных процессов и за выход страны из ЕАЭС. Этим внутри страны организуется широкий фронт политических образований, движений и НПО, которые на деле должны будут обеспечить процесс отрыва Казахстана и соседних стран Центральной Азии от России.

То, что все эти персонажи не прочь использовать в своей деятельности, в том числе, фашистскую и пантюркистскую риторику и символы говорит один примечательный факт. Нуржан Альтаев, новоявленный лидер либеральной «оппозиции» во время визита в Турцию 4 марта встретился с руководством турецкой партии – «Milliyetçi Hareket». Эта Партия националистического движения (MHP) — ультраправая политическая партия, которая была создана в 1969 году Алпарсланом Тюркешем и поддерживает Эрдогана. Но главное, что военизированным крылом данной партии является террористическая организация «Серые волки».

И Нуржан Альтаев сфотографировался с представителями «Серых волков» подняв руку изобразив характерный символ данного объединения, отметившегося убийствами, пытками и похищениями сотен людей. Более того, он и не скрывает, что в преддверии визита Эрдогана в Казахстан MHP и «Сериые волки» являются примером для создаваемой национал-либеральной партии.

Нуржан Альтаев в офисе «Серых волков» в Турции в фашистском приветствии.

«Важное место в партийной доктрине занимает пантюркизм: MHP выступает за объединение Тюркского мира. Я рассказал о том, что поддерживаю идею объединения братских государств и представил к их вниманию цели и принципы партии «El Tiregi». По итогам встречи обе партии пришли к обоюдному соглашению о сотрудничестве», – пишет Нуржан Альтаев на официальной странице El Tiregi.

Соответственно, такие деятели как Нуржан Альтаев не моргнув глазом будут использовать методики украинских неонацистов и турецких фашистов для подавления и уничтожения всех недовольных и выступающих против внедрения радикальных неолиберальных реформ по подсказкам Михаила Саакашвили и Запада. А это уже реальная опасность украинизации Казахстана при поддержке олигархов и нынешних властей, поддерживающих ползучую «национальную революцию». Если закрывать глаза на данные процессы, то мы скоро можем вполне проснуться в Освенциме.