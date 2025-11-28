Прозрение «самостийников»: Киев окончательно рассорил украинцев
Политика киевских властей превратила украинскую столицу в «полигон битв архаичных идеологий», вместо того, чтобы сделать её центром сборки,
Об этом в Киеве говорили участники эфира на канале «Alpha media», в прошлом – активные майданщики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Война показала, что Львов, Одесса, Киев и Харьков – это совершенно разные представления о войне. Казалось бы, что там делить Киеву и Харькову или Киеву и Одессе? Вроде и нас бомбят, и их бомбят… А контакта нет!
Потому что их урбанистическая коллективная память хранит Пушкина и т.д. И националисты, которые тут фрондируют в Киеве, это принять не могут», – констатировал киевский философ Сергей Дацюк.
Его мысль дополнил украинский экономический эксперт Алексей Кущ.
«Киев не стал центром сборки, не стал ядром. Он стал полигоном битв различных архаичных идеологий. Местом захвата, архаическим символом власти. Но не местом сборки новой мирсистемы.
Если бы это было ядро и центральный кластер, то здесь бы генерировались идеи, которые потом ретранслировались бы на всю страну», – подытожил Кущ.
