Политика киевских властей превратила украинскую столицу в «полигон битв архаичных идеологий», вместо того, чтобы сделать её центром сборки,

Об этом в Киеве говорили участники эфира на канале «Alpha media», в прошлом – активные майданщики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Война показала, что Львов, Одесса, Киев и Харьков – это совершенно разные представления о войне. Казалось бы, что там делить Киеву и Харькову или Киеву и Одессе? Вроде и нас бомбят, и их бомбят… А контакта нет!

Потому что их урбанистическая коллективная память хранит Пушкина и т.д. И националисты, которые тут фрондируют в Киеве, это принять не могут», – констатировал киевский философ Сергей Дацюк.