Прозрение «самостийников»: Киев окончательно рассорил украинцев

Вадим Москаленко.  
28.11.2025 17:50
  (Мск) , Киев
Просмотров: 812
 
Дзен, Майдан, Общество, Политика, Россия, Украина


Политика киевских властей превратила украинскую столицу в «полигон битв архаичных идеологий», вместо того, чтобы сделать её центром сборки,

Об этом в Киеве говорили участники эфира на канале «Alpha media», в прошлом – активные майданщики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Политика киевских властей превратила украинскую столицу в «полигон битв архаичных идеологий», вместо того, чтобы...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Война показала, что Львов, Одесса, Киев и Харьков – это совершенно разные представления о войне. Казалось бы, что там делить Киеву и Харькову или Киеву и Одессе? Вроде и нас бомбят, и их бомбят… А контакта нет!

Потому что их урбанистическая коллективная память хранит Пушкина и т.д. И националисты, которые тут фрондируют в Киеве, это принять не могут», – констатировал киевский философ Сергей Дацюк.

Его мысль дополнил украинский экономический эксперт Алексей Кущ.

«Киев не стал центром сборки, не стал ядром. Он стал полигоном битв различных архаичных идеологий. Местом захвата, архаическим символом власти. Но не местом сборки новой мирсистемы.

Если бы это было ядро и центральный кластер, то здесь бы генерировались идеи, которые потом ретранслировались бы на всю страну», – подытожил Кущ.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить