«Пусть Зеленский решает» – в Раде отказались демобилизовать солдат после трёх лет в окопах

Тарас Стрельцов.  
05.04.2024 18:42
  (Мск) , Львов
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Комитет Верховной рады по вопросам мобилизации отклонил предложение увольнять людей после трёх лет службы на передовой.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявила депутат от «Европейской солидарности» Ирина Фриз, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Комитет Верховной рады по вопросам мобилизации отклонил предложение увольнять людей после трёх лет службы...

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«Комитет уже отбросил то, что вопрос демобилизации во время военного положения, или увольнения с военной службы, будет после 36 месяцев беспрерывной военной службы по решению Ставки», – сказала Фриз.

Она подчеркнула, что такие вопросы должен решать только президент.

«Решение Ставки не было принято комитетом. Мы считаем, что это должно происходить по указу президента, потому что он является верховным главнокомандующим. Именно он, согласно действующему законодательству, должен устанавливать сроки военной службы», – добавила депутат.

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