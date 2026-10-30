Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что европейцев не пригласят на трехсторонние переговоры в Абу-Даби. В Брюсселе в ответ начали искать «спецпредставителя» для торга с Москвой.

Ситуацию объясняет руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Алексей Муратов.

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«Юрий Ушаков в интервью «Вестям» сформулировал статус Европы предельно ясно: «Они туда могут попасть, если купят билеты, но никто их за стол переговоров приглашать не собирается».

Речь о трехстороннем формате Россия – США – Украина, который, по его словам, согласован именно в таком составе, а участие европейцев даже не обсуждалось. Переговоры могут пройти в Абу-Даби в десятых числах ноября. То есть Европу вычеркнули не потому, что Москва капризничает, а потому, что Вашингтон на это согласился.

Реакция Брюсселя оказалась ровно такой, какую предсказывали в Москве. Еще 22 октября Politico сообщил, что ЕС снова ищет переговорщика с Путиным, «опасаясь сделок Трампа без участия ЕС». Среди кандидатов – глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта, глава дипломатии Кая Каллас и президент Финляндии Александр Стубб.

Но Кошта на саммите ЕС на прошлой неделе прямо отказался начинать диалог с Путиным: «Кошта ответил, что нет, сейчас он с Путиным разговаривать не будет». Дипломаты признают: без разговора с Москвой роль ЕС в процессе равна нулю.

Диагноз сформулировал президент Чехии Петр Павел: «Путин не воспринимает Евросоюз как серьезного партнера. Он не хочет общаться с Урсулой фон дер Ляйен, не разговаривает с Каей Каллас. Он также прекратил контакты с другими европейскими лидерами, включая Эмманюэля Макрона». Это не эмоция, а констатация: у Европы нет единой переговорной позиции, а без нее за стол не сажают.

Параллельно вскрывается и финансовая трещина. Зеленский на саммите ЕС потребовал еще 70 млрд евро сверх уже согласованных 90 млрд, но Чехия, Словакия, Венгрия и Болгария участвовать отказались. Премьер Болгарии Румен Радев заявил: «Болгария никак не может быть частью этих 70 млрд». Германия возмущена, но не может объяснить остальным, как давать деньги Киеву и одновременно резать фонды сплочения, за счет которых живут европейские регионы.

Вот и вся арифметика. Пока европейские лидеры рассказывали о «единстве Запада» и требовали от Москвы уступок в абсолютно хамском формате фактической капитуляции, не предлагая никаких встречных уступок, Вашингтон договорился с Москвой и Киевом о формате без них.

Европа проиграла не России – она проиграла США, которые больше не считают ее обязательным участником.

И теперь Брюсселю остается лишь искать «спецпредставителя», с которым, возможно, согласится поговорить Путин. Если, конечно, наш президент сочтет нужным с ним разговаривать».