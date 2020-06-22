Путин: Крым – наш, украинцы – братья на века

22.06.2020, Москва, Максим Карпенко

Крым исторически и юридически был частью России, которая 2014 году выполнила желание и просьбу народа полуострова о воссоединении.

Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» заявил президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Глава государства также подчеркнул, что украинский народ навсегда останется братским российскому, а нынешняя ситуация возникла из-за разногласий с украинской постмайданной властью.

«Во-первых, Крым всегда был нашим. Даже с юридической точки зрения. Во-вторых, мы не приобрели – народ, проживающий в Крыму, принял решение воссоединиться с Россией. А это высшая степень проявления демократии, хочу напомнить всем заинтересованным наблюдателям. А если это так, то с этим нужно просто что? Согласиться и относиться к этому решению людей с уважением.

Ну и, наконец, третье – мы, ведь, не поругались с Украиной. У нас разошлись взгляды с теми, кто сегодня находятся у власти в Украине. А Украина и украинский народ, как был нашим братским народом, так и останется на века», – заявил Путин.