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Новости Украины

Современная Россия предоставила людям, проживающим на Донбассе и освобождённых территориях право выбора, которого их лишили ещё в 20-х годах прошлого столетия, когда создавалась Украина.

Об этом во время своего выступления на Красной площади заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не могу не вспомнить о том, как формировался Советский Союз, когда Россия создавала современную Украину, передав туда исторические территории самой России вместе с населением, которое никто не спрашивал о том, где, как хотят жить люди, в каком государстве. И при развале Советского Союза произошло то же самое. Элиты всё решали между собой, миллионы простых граждан никто ни о чём не спросил. И только сейчас современная Россия предоставила людям, проживающим в ЛНР, ДНР, Запорожье, Херсоне право выбора. Люди пришли на референдум и сделали этот выбор – быть со своей исторической Родиной – с Россией», – сказал Путин.

Он привёл один из эпизодов, когда в ЛНР под артобстрелом ВСУ даже после того, как недалеко от избирательного участка упал снаряд, никто не покинул очереди.

«Удивительно. В течение десятилетий у этих людей пытались вытравить их историческое сознание, язык, традиции, запретить культуру – ничего не удалось. Эти люди в сердце пронесли любовь к своей исторической Родине и передали своим детям. Россия не только открывает двери родного дома, она открывает сердце: добро пожаловать домой!» – заявил президент РФ.

В то же время он добавил, что сегодняшним торжеством все обязаны защитникам Отечества: «нашим героическим солдатам и офицерам, ополченцам Донбасса, добровольцам».

«Мы сегодня здесь, на Красной площади, а они не на параде, они героически защищают выбор людей, который был сделан несколько дней назад», – подчеркнул Путин.

В знак поддержки он призвал площадь подарить бойцам троекратное «ура!»

«Мы стали сильнее, потому что мы вместе, потому что за нами правда, а в правде сила, а значит, Победа будет за нами!», – подытожил российский президент, и заиграл гимн России.

Политолог Сергей Марков оценил отсылку Путина к культовому фильму «Брат-2».

«На Красной площади огромный митинг 180 человек. Путин выступил, повторил слова Данилы Багрова из фильма Брат 2, – «сила в правде». В фильме Данила расстреливает американцев, а его брат расстреливает бандеровцев и мстит им за несправедливость. Фильм является одним из самых любимых в народе. Самая главная фраза из фильма «вы мне ещё за Севастополь ответите!» – намекнул Марков.