Путин поставил ультиматум Западу по Сербии

04.09.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Владимир Путин поставил ультиматум Западу, осуществляющему давление на Сербию с целью принуждения Белграда к признанию незаконно отторгнутого албанскими сепаратистами края Косово и Метохия. Москва считает, что тогда определять свое будущее имеет право и Республика Сербская – входящая на правах участника конфедерации в состав Боснии и Герцеговины, но стремящаяся к воссоединению с «большой Сербией».

Об этом со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщило сербское издание Informer.

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«Запад, прежде всего Америка, хочет, чтобы проблема Косово была решена отдельно от Республики Сербской, чего Россия не допустит. Большое «Нет» ждет их, если они думают, что только частично решают проблему. Никто не позволит им сеять разделение между сербами. По словам источников, без соглашения с Сербией не будет и соглашения по Косово. Такова позиция первого человека Кремля», – говорится в публикации.

«Очевидно, что Босния не функционирует, и что вскоре там может возникнуть проблема и конфликт. Бессмысленно знать все это и позволять создавать два очага на Балканах. Кроме того, для России неприемлемо, что в обоих случаях, как в Косово, так и в Республике Сербской, сербов будут снова преследовать», – объясняют собеседники.

Издание со ссылкой на дипломатов утверждает, что российский лидер в некоторой степени согласен с президентами США и Франции Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном, которые поддерживают разделение территории Косово.

«Сербам нужно получить север, чтоб анклавы получили особый статус, и споров нет. Россия уважает принципы международного права, поэтому, если Америка разрешила албанцам голосовать на референдуме, тогда сербам, как в Косово, так и в Республике Сербской, должно быть разрешено заявить, в какой стране они хотят жить. Путин считает, что этот план является наиболее справедливым для всех сторон и, что более важно, он, по его убеждению, является гарантией обеспечения мира на Балканах», – объясняют в дипломатических кругах.

Милан Иванович, директор Клинического центра в Косовской Митровице и один из сербских лидеров в крае, считает, что «план Путина» – это долгожданное решение конфликта.

«Это дало бы сербам возможность не быть разбросанными по разным государствам, и не позволило бы другим странам снова получить все, а сербам – ничего. Решение проблемы РС в контексте Косово является естественным, потому что сегодня сербы в неусташской Хорватии, албанском Косово, Северной Македонии и джихадистской Боснии лишены права голоса. Это решение обеспечит прочный мир, который не нанесет ущерба сербам», – подчеркнул Иванович.

В свою очередь, Милорад Додик, неформальный лидер Республики Сербской, дал понять, что поддерживает воссоединение с «большой Сербией».

«Если прошлое столетие было столетием страданий, то это столетие может быть столетием интеграции, объединения сербского народа… Люди, которые искусственно разделены, должны объединиться, потому что мы связаны одним языком, культурой и образом жизни», – сказал Додик.

«План Путина хорош и наиболее реалистичен. Однако его реализация во многом зависит от обстоятельств в международном сообществе, а также от ситуации в регионе», – сказал сербский аналитик Зоран Спасич.

«У сербского народа есть право на одинаковость, ведь и албанцам было предоставлено право объединять всех албанцев в одно государство. Я не понимаю, почему при разговорах о создании «Великой Албании» у сербов не должно быть такого же права жить в одной стране без похищения территории других стран и государств», – сказал декан факультета безопасности Мирослав Бйегович.

Глава МИД Сербии Ивица Дадич отказался комментировать сведения журналистов, однако в своем заявлении он указал, что президент России неоднократно доказывал, что он друг Сербии и намерен ей помочь.

«После императора Романова Путин – российский лидер, который больше всего помогает Сербии», – написал Дачич.