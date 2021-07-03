Путин воспринимает Лукашенко как тяжелобольного человека – эксперт

03.07.2021, Москва, Владимир Гладков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко панически боится потерять власть, при этом лидер РФ Владимир Путин вынужденно продолжает поддерживать «Батьку», чтобы Запад не вторгся в сферу влияния Москвы.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politwera» заявил замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путин относится к Лукашенко как к тяжелобольному человеку, властью больному. Он же прекрасно видит, что Лукашенко боится потерять власть, для него клинически это невозможно, он не может не руководить. Представляете, когда человек просыпается утром и думает – у меня нет денег. В его понимании деньги, власть, информация – это один компонент. Это кошмар», – сказал Суздальцев.

По его мнению, все это очевидно для тех, кто наблюдает за поведением Лукашенко.

«Почему раньше Москва давала деньги, а сейчас не дает? На меня нападают, мне угрожают, почему Москва меня не спасает?» – как он сдерживается? Я смотрю внимательно и думаю: как же, мужик, тебя колбасит», – сказал политолог.

Тем не менее, Владимир Путин продолжает поддерживать Лукашенко.

«Что хочет Путин и что не хочет? В первую очередь, он не хочет, чтобы в сферу его влияния кто-то вторгался. Он это чётко сказал в Женеве Байдену. Второе, он не хочет, чтобы свержение Лукашенко происходило с улицы», – пояснил Суздальцев.