03.07.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Белоруссия, Дзен, Политика, Россия
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Путин воспринимает Лукашенко как тяжелобольного человека – эксперт

Президент Белоруссии Александр Лукашенко панически боится потерять власть, при этом лидер РФ Владимир Путин...

Президент Белоруссии Александр Лукашенко панически боится потерять власть, при этом лидер РФ Владимир Путин вынужденно продолжает поддерживать «Батьку», чтобы Запад не вторгся в сферу влияния Москвы.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politwera» заявил замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путин относится к Лукашенко как к тяжелобольному человеку, властью больному. Он же прекрасно видит, что Лукашенко боится потерять власть, для него клинически это невозможно, он не может не руководить. Представляете, когда человек просыпается утром и думает – у меня нет денег. В его понимании деньги, власть, информация – это один компонент. Это кошмар», – сказал Суздальцев.

По его мнению, все это очевидно для тех, кто наблюдает за поведением Лукашенко.

«Почему раньше Москва давала деньги, а сейчас не дает? На меня нападают, мне угрожают, почему Москва меня не спасает?» – как он сдерживается? Я смотрю внимательно и думаю: как же, мужик, тебя колбасит», – сказал политолог.

Тем не менее, Владимир Путин продолжает поддерживать Лукашенко.

«Что хочет Путин и что не хочет? В первую очередь, он не хочет, чтобы в сферу его влияния кто-то вторгался. Он это чётко сказал в Женеве Байдену. Второе, он не хочет, чтобы свержение Лукашенко происходило с улицы», – пояснил Суздальцев.

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