Пятая колонна вместе с учёными готовит мятеж в России – Константин Сивков

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Мятеж в России был нейтрализован, но не подавлен. Сейчас так называемая «пятая колонная», которая уверяет, что будущее страны – в единении с Западом, готовит очередную попытку переворота.

Об этом в эфире телеканала «День» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это проявляется в открытой дискредитации действий руководства страны, президента… в обществе по разным направлениям. Одно из таких направлений – это высказывания авторитетными учеными мнения, что Россия – это агрессивная страна, что люди, которые отстаивают право нашей страны защищаться и вести Специальную военную операцию, – это псевдопатриоты, которые загоняют страну в хаос, и что спасение нашей страны в единении с Западом… Пятая колонна очень сильна. Эта пятая колонная действует на дискредитацию нашей страны, на дестабилизацию нашей страны изнутри. И сейчас надо принимать жесткие меры по борьбе с этой 5-й колонной. В противном случае – попытка мятежа, попытка госпереворота, более тщательно подготовленная, будет предпринята, безусловно, и, возможно, не раз», – отметил он.

«Не надо думать, что сейчас враг после нейтрализации этого мятежа, – он не был подавлен, он был нейтрализован, надо отдать должное талантливым действиям президента во взаимодействии с нашим другом и союзником – президентом Белоруссии, – но они будут предприняты. Безусловно, еще будут предприняты не раз», – заключил Сивков.