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Президент США Дональд Трамп открыто встал на путь поддержки России – и его политика не изменится после грядущих промежуточных выборов в США.

Об этом, выступая в ходе заседания Норвежского атлантического комитета, заявил бывший командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению американского генерала, норвежский и финский лидеры сделали правильно, что позвонили президенту России, встряв в диалог Трампа с Путиным.

«Если бы они этого не сделали, то, думаю, мы бы оказались в ситуации, когда президент Трамп, президент Путин и, возможно, даже президент Си говорили бы об Украине без Украины и без Европы. И я уверен, что все вы в этом зале умеете читать карты. Европе придется иметь дело с последствиями того, чем закончится ситуация в Украине. Что бы ни говорили американские и российские президенты, Европе придется иметь дело с последствиями, особенно если Украина потерпит поражение. И в Европу хлынут миллионы украинских беженцев», – стращал он.

«Продолжающиеся перебои с поставками энергоносителей и продовольствия в большую часть остального мира, а затем воодушевление Владимира Путина, который увидит, что у Запада не хватило политической воли объединиться, чтобы помочь другой европейской стране Украине, защитить себя. Он увидит это и решит: «Ладно, мне не стоит беспокоиться об американцах. Европейцы по-прежнему не могут действовать сообща. Так что мы будем продолжать делать то, что хотим». Вот что поставлено на карту!», – вещал Ходжес.

По мнению американского генерала, не стоит рассчитывать на то, что после выборов в Штатах политика Трампа как-то изменится:

«Я должен это сказать. Надеюсь, я ошибаюсь, но президент уже даже не пытается это скрывать. Он открыто поддерживает Россию. Если кто-то еще думает, что после выборов он вернется к прежнему курсу, то нет, этого не произойдет. Ему плевать на Украину и, к сожалению, Конгресс утратил моральную смелость или желание что-то делать. Несмотря на то, что почти все они поддерживают Украину, они прогибаются под этого президента. Но я просто хочу сказать вам откровенно. Я не думаю, что эта администрация что-то предпримет, чтобы помочь Украине».

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