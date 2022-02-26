Раскрыта тайна загадочных знаков в Киеве: Зачем их рисует СБУ

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Останки украинской власти и её спецслужбы, ощущая агонию, проводит подлую, но эффективную информационно-провокационную работу.

Видимо изучали «теорию игр» – «я знаю, что ты знаешь, что я знаю, что ты знаешь». Через развитую сеть сайтов и телеграм-каналов от имени украинской полиции распространяют сообщение, леденящее душу, и вызывающее ненависть к «агрессору»:

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«Уважаемые граждане, это знаки для информирования русских войск, в том числе и ночью. Призываем вас быть внимательными и уничтожать соответствующие отметки на дорогах и объектах инфраструктуры».

Публикуются соответствующие фото с различными граффити на асфальте с призывами:

«Уничтожить эти метки лучше сразу, как вы их заметили. Самый простой способ – это засыпать их землей».

«Эти метки в виде знака прицела на дорогах нанесены люминесцентной краской, которая в темное время суток будет светиться. Таким образом, боевики могут указывать место для высадки десанта, или для посадки авиации», – разъясняют украинские интернет-издания.

В действительности, армия России не нуждается в таких подсказках – в XXI веке живем, при нынешних возможностях ВКС, спутников и беспилотников, нет необходимости проводить «Конкурс рисунка на асфальте».

Зато выпущенный ВСУ снаряд или ракета в цель, расположенную рядом с рисунком, будет подтверждением, – «Мы же говорили! Это русские стреляют – вот, и крестиком пометили!».

Жизни своих людей – ничто, пропаганда – всё. Что не сделаешь ради обвинений «агрессора».

Само по себе обнаружение такого знака – уже дает дополнительный повод для беспокойства – «предупреждали же!», а при нынешних расшатанных нервах – это уже старт для паники. Причем, вне зависимости от политических взглядов и убеждений.

С той же целью, господа, простите – паны, из иСБУшки клеят визитки и наклейки на двери квартир, доводя конкретные семьи до истерики – как будущих жертв новой российской администрации (может и знают, кому из жителей Киева стоит переживать за свою деятельность во время 8-летней оккупации?). А они уже в свою очередь разносят заразу паники и страха по подъездам. Всё это перетекает в соцсети, со скоростью, которой позавидовали бы Ковид с Омикроном. Пандемия страха информационной войны захлестывает Киев.

Т.н. президент Зеленский вносит свой посильный вклад в общее дело под неафишируемым лозунгом – «Спасайся, кто может!» и постит заранее заготовленные видосики, с видами Киева, но уже из Львова. Он решил сыграть в Фюрера и дать Кличко возможность торжественно ответить за преступления хунты, и, по возможности, умереть за идеалы укрорейха.

Кличко поддержал игру, и скорее всего сыграет в Паулюса – в случае прихода освободителей, сдастся, невзирая на должность, приравненную к фельдмаршалу. Сомнительно, чтобы пан Спортсмен решил прикрывать пана Клоуна. Не для того он столько лет рвался к власти через майданы и 8 лет доил столицу Украины, чтобы сгинуть вообще, а за чужой карман, в частности.

Укрорейх решил повторить трюк, удавшийся весной 2014 году – выпустить зеков и насильников из тюрем по УДО, и раздать им оружие. Тогда были отпущены на свободу по УДО 23-24 тысячи уголовников – они и нацисты должны были пролить первую кровь, т.к. ВСУ поначалу воевать отказывались.

Но, и без них, после раздачи 18 стволов в Киеве мародерства, грабежи и убийства в Киеве перестали учитывать. Всю ночь во многих районах Киева раздавались выстрелы. Гибли совершенно невинные люди, в т.ч. дети. Но теперь любого, у кого на руке приличные часы, и предполагается наличие кошелька, можно заподозрить в причастности к «вражеской ДРГ» и расстрелять без предупреждения. А уголовники серьезно ускорят процесс без угрызений совести. Всех погибших повесят на «агрессора».

По информации из Киева, выпускают не только «обычных» зеков, но и насильников, педофилов. Вероятно, для большего поражающего эффекта в обществе. Всё будет записано на счёт «агрессора». Западные СМИ помогут.

Киевляне сообщают о том, что СБУ разбрасывают в жилых кварталах взрывчатку, увеличивая число жертв под видом «ракетных ударов». Своих не жаль – важна картинка для СМИ, им важно хоть на пол-штыка лопаты, но успеть углубить ров между Россией и экс-Украиной.

Подлючему режиму всё равно крышка. Отправляясь к Бандере, они стремятся забрать с собой, как можно больше народу, создать, как можно больше проблем тем, кто будет восстанавливать разрушенное. А, кто будет восстанавливать? Не нужно трех попыток. Народу стоит прекратить истерику, а ВСУ убийства и самоубийственное сопротивление. Всё же живого можно излечить от бандеровской идеологии, а мертвого – нет. Живой может покаяться, а не покаявшемуся мёртвому бандеровцу дорога одна – в ад.