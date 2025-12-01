Распевающие гимн патриоты «пролюбили» половину страны за 30 лет – укро-эксперт

01.12.2025
За годы «незалежности» поющие гимны и натягивающие на себя вышиванки политики «пролюбили» половину населения страны. Это – политический приговор всему постсоветскому курсу государства.

Об этом в эфире видеоблога политолога Руслана Бортника заявил его коллега по цеху Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас же как национальную мифологию выстраивали – что Украина – это колония сначала царской России, потом советчины, голодомор, Украина – страна-жертва.

Хорошо, в таком случае как получается, что, получив независимость, Украина уже к 13-му году была не 52, а в лучшем случае, даже с Крымом – 45 миллионов населения. Куда делись семь миллионов – без войны, без голодоморов. А сегодня реально можно говорить о плюс-минус 30 миллионах в лучшем случае. Куда делись? Переполовинить население страны, даже с учетом продолжающейся четвертый год войны, а до этого еще война на Донбассе, – ну, это надо иметь талант», – грустно заметил он.

«И это – политический приговор тем, кто прикладывает руку к сердцу, поет «ще не вмерла», одевает на день независимости вышиванку. А на самом деле – это те, кто пролюбил Украину», – заключил Золотарев.

