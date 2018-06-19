19.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

1 907 просмотров

Расследование: жена Авакова зарабатывает на солнце

В июле 2017 нардеп от “Народного фронта” Игорь Котвицкий и жена министра внутренних дел Арсена Авакова Инна Авакова зарегистрировали ООО «Подстепное солнце», которая специализируется на производстве электроэнергии, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщают «Наші гроші».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Отмечается, что Котвицкий внес в уставный капитал фирмы 85 млн гривен, а Инна Авакова — 35 млн гривен. Фирма зарегистрирована в г. Николаев на Транспортном переулке, 9.

В марте 2018 ООО «Подстепное солнце» приобрело земельный участок площадью 25,4 га на территории Подстепненского сельского совета в Олешковском районе Херсонской области.

Ранее замгубернатора Николаевской области Евгений Рищук анонсировал строительство в Олешковском районе большой солнечной электростанции мощность 250 МВт.

«Сейчас для юридических лиц, производящих солнечную энергию в Украине, созданы благоприятные условия. „Зеленый“ тариф, который будет действовать до 2030 года, позволяет продавать полученное электричество в сеть по выгодным льготным расценкам, — самыми высокими в Европе», — рекламировал Рищук этот проект.

Еще одна фирма, ООО «Ананьевская солнечная электростанция» зарегистрирована в феврале 2018 в городе Ананьев Одесской области. Совладельцами компании значатся Геннадий Гаевой и Вадим Томин, которые вложили в фирму по 100 тыс. гривен.

Геннадий Гаевой является давним партнером министра внутренних дел Авакова по ряду украинских и зарубежных фирм, до сих пор с министром и его женой является соучредителем благотворительного фонда им. Марианны Аваковой. Также Гаевой и Аваков регистрировались в соседних квартирах в Харькове по ул. Мироносицкой, 22.