Рэпер Серёга поддержал Лукашенко, змагары пытаются сорвать фестиваль «Славянский базар»

11.07.2021, Москва, Елена Острякова

Белорусский рэпер Сергей Пархоменко отвесил публичный комплимент президенту страны Александру Лукашенко на фестивале «Купалье».

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«Ходят слухи о том, что у меня самое крепкое рукопожатие в шоу-бизнесе. А свободная пресса пишет, что есть человек, у которого самое крепкое рукопожатие в Центральной Европе. Этот человек находится сейчас здесь. Я не могу упустить возможности проверить это», – сказал Серега в финале своего выступления.

После этого он спустился в зал, где находился Лукашенко, со словами: «Я сейчас иду к вам без галстука. Понимаю, что это не по этикету. Но Гордону можно было, и мне, простому белорусскому парню, не слабо».

Он пожал руку и обнял президента под аплодисменты и восторженные крики зрителей.

«Врут! Не только в Центральной. И в Восточной, и в Западной тоже», – прокомментировал рэпер свой тактильный контакт.

Необходимо отметить, что Серега принципиально поддерживает Лукашенко, причем, не только на лояльных белорусской власти площадках. Весной он не стал подыгрывать украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону, который сначала в августе прошлого года взял у белорусского президента комплиментарное и очевидно проплаченное интервью, а после Беломайдана оперативно «переобулся» в духе прозападное мейнстрима и принялся шельмовать Лукашенко.

Как ни старался Гордон выудить из музыканта «правильный» ответ, Серега заявил, что в Белоруссии царит мир и порядок, многие люди поддерживают милицию, а Лукашенко является «хранителем баланса». За это рэпер подвергся травле сторонников оппозиции «змагаров» в соцсетях, но своей позиции не изменил.

Публичный комплимент на концерте в Александрии ценен не только тем, что этот город – родина Лукашенко, но тем, что прозвучал накануне другого масштабного культурного мероприятия – фестиваля «Славянский базар» в Витебске, над срывом которого «змагары» трудятся с весны.

Они забрасывают соцсети артистов, чье выступление анонсировано, призывами отказаться от участия в фестивале. Эта работа уже принесла некоторые плоды. Из программы исчезли Олег Винник, Александр Буйнов, Элина Иващенко, Ирина Билык, группа «Рондо», Михаил Галустян, Maruv, Антон Табала (Homie), Наташа Королева, шоумен Тимур Мирошниченко, ведущий Андрей Доманский. Неясно, будет ли на фестивале третий ведущий, который по традиции должен представлять Украину. «Змагары» убеждают граждан, которым достался бесплатный билет, сжечь его.

Не поддались на провокации Анита Цой, Тамара Гвердцители, Николай Басков, Стас Пьеха, Елена Ваенга, Слава, Александр Солодуха.

Министр культуры Белоруссии Анатолий Маркевич убежден, что «отказникам» не удастся сорвать фестиваль.

«Те силы, которые желали получить информационный эффект, они просчитались. Вбросы в наше информационное пространство разбиваются о мнение людей, которые являются настоящими друзьями «Славянского базара». Их огромное количество. Мы благодарны им за то, что они давали правдивую информацию, когда произошел этот «ажиотаж» вокруг «Славянского базара». Что касается отказников, то их минимальное количество. Они никакой фестивальной погоды не сделают. Я думаю, что они сейчас жалеют, что так поступили – некрасиво и некорректно к великому событию», – сказал Маркевич в интервью телеканалу «Беларусь-1».

По его словам, в конкурсной программе «Славянского базара» выступят артисты из 30 стран.