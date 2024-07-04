Рептилоид и маразматик стали главными украинскими источниками о Путине

Вадим Москаленко.  
04.07.2024 09:54
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, Украина


Анализ действий и заявлений президента РФ Владимира Путина как в офисе президента Владимира Зеленского, так и в целом на Украине построен на изучении нелепой болтовни.

Об этом на канале «Киев 24» заявил работающий на Петра Порошенко украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Анализ действий и заявлений президента РФ Владимира Путина как в офисе президента Владимира Зеленского,...

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«Рациональности в заявлениях сейчас искать невозможно, мы не знаем ответа. Ответ, о чём думает Путин, знает только профессор Соловей, который любит в украинском телевидении, Пионтковский – старый маразматик, который чуть ли не спит с Путиным, и его однокашник Швец. Старый гэбист, который когда-то, согласно каким-то мифам, раз или два виделся в туалете с Путиным, и он уже лет десять на этом строит свою карьеру, рассказывая, чем живёт Путин, когда он умер, когда пос…л и так далее.

И что, Ермак, офис Зеленского, они по-другому думают? Они из других источников формируют свой взгляд на Путина? Точно так же. И мы не знаем ответа», – возмущается Голобуцкий.

«С рациональной точки зрения, по одним рациональным выводам ему и нужны мирные переговоры и вообще мир, по другим – не нужен мир. Очень много мнений и вариантов. Поэтому и нужны прямые переговоры», – добавил политтехнолог.

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