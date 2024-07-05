Всё как на Украине: Крах курса режима румынки Санду списывают на козни России

Алексей Логофет.  
05.07.2024 13:34
  (Мск) , Кишинев
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Дзен, Молдова, Политика, СМИ


Режим румынки Майи Санду в Молдове действует по одним и тем же методичкам с бандеровской кликой на Украине, списывая провал своего курса на козни России.

Молдова  подвергается беспрецедентным гибридным атакам и пропагандистским кампаниям, направленным против европейского курса действующей власти, объявила накануне этом заявила одна из наиболее активных пропагандисток признанного в РФ экстремистским общества извращенцев ЛГБТ, лауреат премии Госдепа США Women of Courage 2022, вице-спикер парламента Молдовы Дойна Герман.

Режим румынки Майи Санду в Молдове действует по одним и тем же методичкам с...

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Чиновница уверяет, что целью атак русских является действующее правительство и срыв референдума по европейской интеграции, который состоится 20 октября этого года.

«Невооруженным глазом видно, что мы подвергаемся информационным атакам, видим очень агрессивные пропагандистские кампании против ЕС, видно, что европейские ценности подвергаются нападкам. Цель – дестабилизировать политическую ситуацию, создать ощущение хаоса, страха и вызвать у граждан чувство незащищенности», – заявила Дойна Герман.

В связи с этим вице-спикер парламента ждет действий от компетентных ведомств и выражает надежду, что «реформа юстиции произойдет гораздо быстрее».

Непонятно, чем режиму Санду угрожают некие кампании против ЕС в условиях, когда в Молдове, по примеру Украины и Прибалтики, фактически установлена идеологическая диктатура. Трансляции российских новостных и аналитических программ запрещены ещё несколько лет назад, а после начала СВО полностью запрещена трансляция российских и белорусских телеканалов. Были закрыты 13 телеканалов, на которых можно было услышать альтернативную точку зрения. Даже запрещённый в России Фейсбук строго модерируется, удаляются аккаунты оппозиционных политиков. Чего Санду и её приближённые так боятся? Неужели нескольких телеграм-каналов, способных донести людям крупицы правды, включая ПолитНавигатор?

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