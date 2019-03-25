Резуну у Гордона пригрезился «мощный белоруско-украинский союз»

25.03.2019, Киев, Максим Карпенко

В Белоруссии якобы восстанут партизаны, если страна пойдет на интеграцию с Россией.

Об этом в интервью украинскому телеведущему Дмитрию Гордону заявил бывший сотрудник ГРУ, перебежчик Виктор Резун, получивший убежище в Англии и публикующийся под псевдонимом Суворов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне бы хотелось, чтобы братушки наши, белорусские, все-таки поняли. Там очень многие люди понимают. Беларусь на стороне Украины, белорусский народ, я встречаю здесь белорусов, пьем горилку вместе, они все за Украину. Белорусы за Украину – это я точно тебе говорю, они не за Россию. И если что-то начнется немного, то это, наверное, последний шанс Путина. Он должен что-то делать, он должен постоянно своим людям показывать какие-то фокусы. Вот, «Крым – наш», ага, поднялся рейтинг.

Ну, он держался четыре года. Он должен что-то еще, какого-то кролика вытащить и показать: «Вот вам новый фокус». На Эстонию он не может пойти, потому что это НАТО, против Украины увяз. Что-то он должен делать. А то, что белорусский народ имеет такие традиции партизанской войны, что там мало не покажется. Представляешь, какой будет мощный союз – Беларусь и Украина против общего врага», – заявил Суворов.