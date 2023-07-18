Родня сербских жертв: «Полиция Косово» ассоциирует себя с теми, кто убивал наших близких»

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Координационный центр ассоциаций сербских семей, пропавших без вести, убитых и погибших на территории бывшей Югославии, почтил память соплеменников, похищенных и убитых в косовском Ораховаце.

Преступление было совершено 25 лет назад боевиками «Армии освобождения Косово» (UCK), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Массовое преступление было совершено с 18 по 22 июля 1998 года во время вооруженного нападения албанских боевиков UCK на Ораховац и окружающие сербские деревни. Тогда ими были похищено более 100 сербских мирных жителей.

«Все сербское население было изгнано из деревень Ретимле, Оптеруша и Зочиште и отправлено в тюрьмы и лагеря под контролем «Армии освобождения Косово». Только из семьи Костичей из деревни Ретимле было похищено четырнадцать человек, в том числе самый молодой – Небойша Костич, которому было семнадцать лет. Группа из 35 мирных жителей, в основном женщины, дети и старики, была освобождена 22 июля 1998 года через Международный Красный Крест, а следы остальных утеряны. В 2005 году в яме Волуяк в муниципалитете Клина и в братской могиле возле Малишево были обнаружены останки тридцати шести сербов, а судьба остальных до сих пор неясна», — говорится в сообщении Координационного центра.

Общественники напомнили, что спустя 25 лет никто не привлечен к ответственности за преступления, совершенные против сербов в окрестностях Ораховаца, хотя остались выжившие свидетели этого преступления.

«Практика безнаказанности за преступления против сербов, установленная при помощи бездействия международных организаций в Косово и Метохии, способствовала тому, что самопровозглашенные албанские власти в Приштине построили общество, которое сегодня публично заявляет преемственность так называемой «Полиции Косово» от «Армии освобождения Косово». Нереально ожидать, что такое общество, прославляющее преступления против сербов и оказывающее постоянное системное давление, дискриминацию и террор на оставшихся сербов в Косово и Метохии, повернется лицом к прошлому и накажет преступников из рядов UCK. И начнет двигаться к построению толерантного полиэтничного общества, в котором будет соблюдаться верховенство закона», – подчеркивается в заявлении общественной организации.