Романенко: «Люди заканчиваются» – Запад ждёт, когда «сдохнет Украина»

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Киев стремительно теряет основные ресурсы для войны против России – людей и поддержку Запада.

Об этом в эфире своего блога заявил киевский политолог Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если ещё год пройдёт так [как прошёл этот], то корейский вариант нам покажется за счастье. Вы просто не понимаете уровень нашей неорганизованности, мы просто сидим на кислородной подушке Запада, который просто не даёт нам сдохнуть, и героизме людей», – страдал он.

«Но многие не понимают, что люди просто заканчиваются, у нас их намного меньше, чем в России. И второе – терпение Запада тоже заканчивается. Потому что эту всю «красоту» они видят, и не понимают, почему они, платят деньги нашим солдатам и офицерам, чтобы они сражались. Запад не резиновый в плане своих ожиданий от нас. Если мы будем и дальше такое безумие [тотальную коррупцию] продолжать, то поддержка закончится», – переживал Романенко.