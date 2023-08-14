России придется создавать узлы ПВО для защиты городов и объектов – Сивков

Любовь Смирнова .  
14.08.2023 23:39
  (Мск) , Севастополь
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Для защиты от ракет средней дальности, которые Украине обещают поставить Франция, Германия и США, придется создавать узлы противовоздушной обороны, чтобы прикрыть города и отдельные объекты. Самолетов радиолокационного дозора, которые в СССР выполняли эту функцию, в России практически не осталось.

Об этом на youtube-канале «День ТВ» заявил доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных артиллерийских наук Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Для защиты от ракет средней дальности, которые Украине обещают поставить Франция, Германия и США,...

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«Насчет Соединенных Штатов Америки – интересный вопрос, потому что если Германия будет поставлять, то у них самолет имеет дальность стрельбы 2550 км, и могут ли эти ракеты пускаться с наземных установок, я не знаю. А вот что ракеты США «Томагавк» могут запускаться с наземных установок – это факт.

Вполне возможно, с «Точка У» запускаются ракеты, как у нас крылатые ракеты запускаются с пусковых установок разной модификации – «Искандер К» и «Искандер М». Да, это очень неприятная вещь, нам еще придется наращивать систему противовоздушной обороны, причем учитывая, что у нас нет возможности создавать сплошное, низко высотное радиолокационное поле, нам придется делать акцент на усиление ПВО по объектовому принципу – создавать узлы противовоздушной обороны объектов, городов, с привлечением дополнительных сил и средств», – указал он и напомнил, что из 12 ракет, запущенных по Чонгарскому мосту, было сбито 9. И хотя это высокая результативность, мост поврежден и требует ремонта.

«Так или иначе – речь идет о том, что мы опять упираемся в то, что потеряли. Советский Союз оставил России 31 самолет радиолокационного дозора А-50. Имея такие самолеты старого и нового типа, мы могли создать сплошное радиолокационное поле и обеспечить полноценное наблюдение низко высотным полем практически вдоль всей границы с Украиной. Теперь их нет. По разным открытым источникам у нас осталось от 7 до 9 таких самолетов», – подчеркнул Сивков.

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