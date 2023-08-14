России придется создавать узлы ПВО для защиты городов и объектов – Сивков

Для защиты от ракет средней дальности, которые Украине обещают поставить Франция, Германия и США, придется создавать узлы противовоздушной обороны, чтобы прикрыть города и отдельные объекты. Самолетов радиолокационного дозора, которые в СССР выполняли эту функцию, в России практически не осталось.

Об этом на youtube-канале «День ТВ» заявил доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных артиллерийских наук Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Насчет Соединенных Штатов Америки – интересный вопрос, потому что если Германия будет поставлять, то у них самолет имеет дальность стрельбы 2550 км, и могут ли эти ракеты пускаться с наземных установок, я не знаю. А вот что ракеты США «Томагавк» могут запускаться с наземных установок – это факт. Вполне возможно, с «Точка У» запускаются ракеты, как у нас крылатые ракеты запускаются с пусковых установок разной модификации – «Искандер К» и «Искандер М». Да, это очень неприятная вещь, нам еще придется наращивать систему противовоздушной обороны, причем учитывая, что у нас нет возможности создавать сплошное, низко высотное радиолокационное поле, нам придется делать акцент на усиление ПВО по объектовому принципу – создавать узлы противовоздушной обороны объектов, городов, с привлечением дополнительных сил и средств», – указал он и напомнил, что из 12 ракет, запущенных по Чонгарскому мосту, было сбито 9. И хотя это высокая результативность, мост поврежден и требует ремонта.

«Так или иначе – речь идет о том, что мы опять упираемся в то, что потеряли. Советский Союз оставил России 31 самолет радиолокационного дозора А-50. Имея такие самолеты старого и нового типа, мы могли создать сплошное радиолокационное поле и обеспечить полноценное наблюдение низко высотным полем практически вдоль всей границы с Украиной. Теперь их нет. По разным открытым источникам у нас осталось от 7 до 9 таких самолетов», – подчеркнул Сивков.