«А вдруг Новичок!» – лёгкое недомогание перепугало польского дипломата

Вадим Москаленко.  
29.05.2024 20:11
  (Мск) , Киев
Просмотров: 402
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Польша, Россия, Спецоперация, Украина


Сопровождавший украинскую делегацию на переговоры 2022 года польский дипломат Якуб Кумох признался, что испугался отравления скандально известным ядом «новичок» после встречи с российским олигархом Романом Абрамовичем.

Об этом он рассказал в интервью журналистке Марцин Кендрине, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Сопровождавший украинскую делегацию на переговоры 2022 года польский дипломат Якуб Кумох признался, что испугался...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


Кендрина попросила прокомментировать слухи об отравлении олигарха Романа Абрамовича, который участвовал в переговорах в Стамбуле, а также посещал Украину.

«Я могу говорить только о том, что сам видел. А видел я человека, который жаловался на недомогание, подобное тому, которое имел его коллега. В Анкаре мы сразу же обратились в клинику, где их обследовали.

Я также очень хотел знать, нет ли у меня следов «новичка» или чего-то подобного, прежде чем повидаюсь с женой и детьми. Врач сказал, что это какое-то безвредное химическое средство, и все будет хорошо… Думаю, этот кто-то имел целью скорее запугать, чем причинить вред. Мол, не думай, что убежишь от нас», – припомнил дипломат.

Также он вспомнил немалый вклад Абрамовича в процесс переговоров.

«Он курсировал между Путиным и Зеленским, посещая Турцию и Израиль. В последствии мне рассказали, что Абрамович сыграл определенную роль в обмене пленных из батальона «Азов», – сказал Кумох.

Отметим, что «отравление» никак не помешало Роману Абрамовичу появляться на публике, участвовать в переговорах и разъезжать по разным странам.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть