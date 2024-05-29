«А вдруг Новичок!» – лёгкое недомогание перепугало польского дипломата
Сопровождавший украинскую делегацию на переговоры 2022 года польский дипломат Якуб Кумох признался, что испугался отравления скандально известным ядом «новичок» после встречи с российским олигархом Романом Абрамовичем.
Об этом он рассказал в интервью журналистке Марцин Кендрине, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Кендрина попросила прокомментировать слухи об отравлении олигарха Романа Абрамовича, который участвовал в переговорах в Стамбуле, а также посещал Украину.
«Я могу говорить только о том, что сам видел. А видел я человека, который жаловался на недомогание, подобное тому, которое имел его коллега. В Анкаре мы сразу же обратились в клинику, где их обследовали.
Я также очень хотел знать, нет ли у меня следов «новичка» или чего-то подобного, прежде чем повидаюсь с женой и детьми. Врач сказал, что это какое-то безвредное химическое средство, и все будет хорошо… Думаю, этот кто-то имел целью скорее запугать, чем причинить вред. Мол, не думай, что убежишь от нас», – припомнил дипломат.
Также он вспомнил немалый вклад Абрамовича в процесс переговоров.
«Он курсировал между Путиным и Зеленским, посещая Турцию и Израиль. В последствии мне рассказали, что Абрамович сыграл определенную роль в обмене пленных из батальона «Азов», – сказал Кумох.
Отметим, что «отравление» никак не помешало Роману Абрамовичу появляться на публике, участвовать в переговорах и разъезжать по разным странам.
Спасибо!
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