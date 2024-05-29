«Курва Зеленский не хочет делиться с Западом лаврами «перемоги» – нацист-майданщик

Потерявший легитимность президент Украины Владимир Зеленский до сих пор не удосужился сделать официальное обращение к западным странам о введении иностранного контингента, несмотря на то, что Запад уже сам ведёт об этом дискуссии.

Об этом в эфире видеоблога бывшего спикера запрещенного в России «Правого сектора» Борислава Березы заявил экс-депутат Верховной рады, бывший военный сформированного из майданщиков батальона «Айдар», майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Без официального обращения Зеленского и голосования в Раде ни одно боевое подразделение любой страны, как бы они Украину ни любили, на территорию нашего государства не зайдёт. А что сказала «бубочка»? Что ни один, условно говоря, французский солдат не будет погибать на территории Украины, пока мы тут всё бьёмся, а биться мы будем до последнего… У них уже около 700 тысяч готовых воевать против Украины – 500 воюет, 200 на подходе. И ты сегодня отказываешься от открытия второго фронта! Я не знаю, как вталдычить ему в башку, что возьми, обратись, раз западные страны об этом уже говорят, открой эти двери. Зайдут – дай Боже им здоровья, передумают – ну, так надо, чтобы как минимум двери были открыты для такой помощи, а не замыкаться на замок», – возмущался Лапин.

«Я знаю, после чего он это сказал. Это его болезненный нарциссизм, который не позволяет ему поделиться лаврами будущей победы. Потому что оно, курва, после харьковской операции думало, что это уже конец войне, он же думал, что оно уже всё. А тут не всё, это только начало. И, может, там кто-то что-то себе думает, но у меня хреновенькие предчувствия, мне они не нравятся. Этот дождь надолго», – добавил бывший ВСУшник.