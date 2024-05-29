Провокацию в Буче подгадали под момент «слабости» российской делегации – польский дипломат

Вадим Москаленко.  
29.05.2024 20:57
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Политические диверсии, Польша, Провокации, Россия, Спецоперация, Украина


Последовавший за провокацией в Буче скандал случился очень вовремя для украинских и польских дипломатов.

Об этом в интервью журналистке Марцин Кендрине заявил сопровождавший украинскую делегацию на переговоры в Стамбуле польский дипломат Якуб Кумох, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Последовавший за провокацией в Буче скандал случился очень вовремя для украинских и польских дипломатов....

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«После того, как стало известно о преступлениях в Буче, переговоры продолжались еще несколько дней. В одном из текстов это используется как аргумент. Буча – начало апреля, а последний проект соглашения – 15 апреля», – спросила журналистка.

Кумох признался, что скандал пришёлся очень удачно для Киева и Варшавы – на момент ослабления позиций российской делегации, так как продвижение ВС РФ замедлилось. И упускать такой аргумент дипломаты не собирались.

«Думаю, для каждого дипломата-практика здесь все очевидно. Разумеется, новость об этих преступлениях не могла привести к тому, что группа переговорщиков враз покинет стол переговоров.

Наоборот – это был момент поразительного ослабления России. Именно уже происходило зондирование того, получит ли российская делегация новые инструкции сверху – и смягчит подход. Это стоило того, чтобы оставаться», – припомнил дипломат.

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