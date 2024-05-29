Польский дипломат похвастался, как Варшава срывала Стамбульские переговоры

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Польские политики и дипломаты опасались мирного урегулирования в Стамбуле – и всячески пытались сорвать переговоры.

Об этом в интервью журналистке Марцин Кендрине заявил сопровождавший украинскую делегацию на переговоры в Стамбуле польский дипломат Якуб Кумох, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если бы тогда президент Украины согласился на территориальные уступки и начал убеждать в этом парламент, он бы перестал быть президентом. За весь 2022 год, когда я был ответственным за политику в отношении Украины, я не встретил там ни одного капитулянта. А согласиться на признание де-юре аннексии Крыма было бы капитуляцией. Многие на Украине тогда искренне верили, что Крым удастся вернуть вооруженным путем. Те, кто реалистичнее на все смотрел, предполагал, что когда бои дойдут до границ Крыма, начнутся переговоры по «мирной реинтеграции» полуострова», – отметил Кумох.

Дипломат подчеркнул, что никто из польских политиков не верил в успех переговоров в Стамбуле, хотя и демонстративно принимали участие в дипломатических процессах.

«В 2022 году наша политика была максимально реалистичной. Поражение Украины означало бы угрозу нашей безопасности. Польша акцентировала на том, что Украина успешно сопротивляется, и убедила западных партнеров, что украинцам нужно давать оружие. А в вопросах мирных соглашений тактика была очень проста… Именно Украина должна решить, каковы ее критерии победы. Простая, прозрачная и эффективная политика, в конце концов, поддерживаемая тогда всем польским политическим классом», – добавил он.

«Большинство украинских просьб того времени звучало примерно так: дайте нам больше оружия. Это была ключевая «переговорная» линия украинцев. Так и должно действовать государство во время войны», – подытожил дипломат.