Российская армия отобрала у Зеленского последнюю «заначку» – эксперт-либерал

Анатолий Лапин.  
24.03.2025 19:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Курск, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Ликвидировав плацдарм ВСУ в захваченной части Курской области, российская армия лишила просроченного президента Украины Владимира Зеленского «заначки», которую он планировал потратить на переговорах – то есть разменять оккупированную землю на какую-то потерянную Украиной территорию.

Об этом в эфире программы «Февраль 24/7» заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ликвидировав плацдарм ВСУ в захваченной части Курской области, российская армия лишила просроченного президента Украины...

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«Главный политический смысл этого плацдарма, о котором сам Зеленский говорил не раз и не два, о том, что это заначка, которую на переговорах можно будет обменять на какую-то территорию украинскую, теперь это все рассыпалось в прах, менять нечего.

В общем, это логичный конец для этой затеи, потому что все говорили, что заход в Курскую область влечет за собой повышенный расход средств и войск.

То есть, для того, чтобы его удерживать во что бы то ни стало, Сырский постоянно направлял туда резервы самых лучших частей Украины, самых испытанных, обстрелянных бойцов. Все они, конечно, там несли неизбежные, очень серьезные потери», – заключил Ширяев.

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