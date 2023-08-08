Российские войска продвинулись в Харьковской области, заняв новые населенные пункты

ВС РФ продолжают продвижение на Купянском направлении Харьковской области и теснят формирования киевского режима.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», ряд военкоров источников, отслеживающих ситуацию на этом направлении.

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«08.08.2023. С. Лиман Первый, Купянский р-н, Харьковская область, Украина. С мест маякуют: Наши штурмовые отряды успешно прессуют противника уже за н.п.», – сообщает волонтер Владимир Романов.

Отчиталось о продвижении и Минобороны России.

Правда, донецкий военкор Алексей Акутин считает, что наступлением действия российской армии на Купянском направлении нельзя называть.

«Можете кидаться тапками, но в наше «великое наступление» северо-восточнее Купянска я не верю. Как и во введение в бой «последних резервов» ВСУ. Почему? Все просто. Этому нет доказательств.

В наших сводках, в качестве наступающих, упоминаются 7-й гв. омсп Балтийского флота (остаток знаменитой 1-й Московской Пролетарской дивизии) и 2-я гв. Таманская мсд. Южнее у Новоселовского действует 27-я гв. Севастопольская омсбр. Вот и все. С такими силами никакого прорыва не проведешь, если только со стороны противника не будет никакого сопротивления.

Кстати, по сводкам противника – он этим направлением совершенно не озабочен. А вот по поводу прилета ракет по гостинице в Красноармейске (Покровске) – вой стоит до небес. Чего-то там мы хорошо накрыли», – пишет Акутин.