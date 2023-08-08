Российские войска продвинулись в Харьковской области, заняв новые населенные пункты
ВС РФ продолжают продвижение на Купянском направлении Харьковской области и теснят формирования киевского режима.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», ряд военкоров источников, отслеживающих ситуацию на этом направлении.
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«08.08.2023. С. Лиман Первый, Купянский р-н, Харьковская область, Украина. С мест маякуют: Наши штурмовые отряды успешно прессуют противника уже за н.п.», – сообщает волонтер Владимир Романов.
Отчиталось о продвижении и Минобороны России.
«Штурмовые отряды ВС РФ заняли более выгодные позиции в районе Ольшан Харьковской области в ходе наступательных действий», – сообщает оборонное ведомство РФ.
Правда, донецкий военкор Алексей Акутин считает, что наступлением действия российской армии на Купянском направлении нельзя называть.
«Можете кидаться тапками, но в наше «великое наступление» северо-восточнее Купянска я не верю. Как и во введение в бой «последних резервов» ВСУ. Почему? Все просто. Этому нет доказательств.
В наших сводках, в качестве наступающих, упоминаются 7-й гв. омсп Балтийского флота (остаток знаменитой 1-й Московской Пролетарской дивизии) и 2-я гв. Таманская мсд. Южнее у Новоселовского действует 27-я гв. Севастопольская омсбр. Вот и все. С такими силами никакого прорыва не проведешь, если только со стороны противника не будет никакого сопротивления.
Кстати, по сводкам противника – он этим направлением совершенно не озабочен. А вот по поводу прилета ракет по гостинице в Красноармейске (Покровске) – вой стоит до небес. Чего-то там мы хорошо накрыли», – пишет Акутин.
Впрочем, военный обозреватель Михаил Онуфриенко не считает, что это направление неинтересно для ВСУ, поскольку они регулярно пытаются отбить утраченные позиции.
«По данным военного эксперта подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, в течение последних двух суток в попытках вернуть утраченные позиции ВСУ осуществили более 20 атак на расположение русских воинов в районах населённых пунктов Ольшаны, Лиман Первый, Синьковка, Новосёловское, Стельмаховка, Торское, Серебрянка и Белогоровка.
Попытки атак были для ВСУ дважды провальными: не только не удалось вернуть позиции, но в итоге была утрачена часть имеющихся», – пишет Онуфриенко в своем паблике.
Жалуется на тяжелое положение ВСУ и публикующий карты украинский военно-аналитический паблик Deep State, признавший потерю ВСУ Новоселовского на Сватовском направлении.
«Несмотря на затишье на «информационном фронте», на многих участках фронта очень тяжело. Вероятно, сейчас для Сил обороны продолжается один из самых трудных периодов в полномасштабке. Идет трудная борьба на истощение», – резюмирует украинский паблик.
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