Российский адмирал: Морская оборона России практически отсутствует

12.04.2019, Москва, Михаил Рябов

Военно-Морской флот России, переживший настоящий разгром во время распада Советского Союза, до сих пор не восстановил свой потенциал, потенциальные противники из стран НАТО сохраняют преимущество и наращивают его.

Об этом в «Независимом военном обозрении» пишет контр-адмирал Владимир Дудко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия, скажем это честно, в значительной мере утратила роль и место великой морской державы. Масштаб урона, нанесенного нашему флоту, можно оценить хотя бы по таким цифрам. В 1990 году из состава ВМФ выведены 91 подводная лодка (ПЛ), 88 надводных кораблей (НК) и 34 катера (КА), а в 1991 году из боевого состава вывели еще 33 ПЛ (из них 15 атомных), 50 НК и 27 КА. Кроме того, в период 1991–1998 годов уволено более 60% наиболее подготовленных и преданных Родине офицеров ВМФ», – напоминает адмирал.

«Ревизия оставшегося в наличии после событий 1990-х и нулевых годов корабельного состава флота привела к неутешительному выводу: морская оборона России практически отсутствует. И это при том, что флот США и НАТО только укреплялся в этот период. Наличных сил нашего флота не хватает даже на обеспечение паритета. Достаточно сравнить боевой состав российского ВМФ и военных флотов других стран – наших потенциальных противников – по открытым источникам», – констатирует автор.

Он обращает внимание на «факт неучастия кораблей ВМФ в обеспечении безопасности президента РФ на саммите глав государств Турции, России и Ирана в апреле 2018». «Недопустимо, когда присутствие президента Великой державы вне ее пределов не обеспечено силами флота», – пишет адмирал.

Он считает, что России придется восстанавливать мощный военный флот.

«Стратегическое положение и богатейшие ресурсы России требуют от нее уделять первостепенное внимание укреплению своих океанских рубежей. Без выхода к морю нашей Родине не выжить, не остаться в ряду мировых держав, не сохранить уникальную русскую континентально-морскую цивилизацию», – поясняет Дудко.

Между тем, по его данным, существует «сухопутное лобби», которое блокирует расходы на восстановление ВМФ.

«…Многие военно-стратегические и финансовые программы, связанные с развитием флота, отмечены печатью ограниченности и некоторой ущербности. Это не может быть истолковано только как некомпетентность высших инстанций. Речь идет скорее о влияниях сухопутной ментальности и возникших в последние годы политико-культурных традиций. В верхних эшелонах власти возникло заметное напряжение между сухопутной и морской военно-политическими стратегиями. На политической сцене это напряжение проявляется в форме противодействия различных групп влияния и давления при правительстве и президенте, в правительственных структурах и в Госдуме», – пишет адмирал.

Автор критикует вариант «строительства оборонительного флота, который бы состоял из малых и средних кораблей, миноносцев, подводных лодок и средств минной позиционной войны (мин заграждения)», поскольку такой ВМФ, по его мнению, не соответствует «геополитическим задачам государства».