Российский офицер: Прекратите самообман по поводу скорого свержения Зеленского

Любовь Смирнова.  
10.01.2024 22:55
  (Мск) , Симферополь
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина


ВСУ будут пытаться удержать любой ценой населенные пункты на подконтрольной территории ставших российскими регионов. Это не просто вопрос выделения средств – это вопрос пролонгации востребованности «коллективного Зеленского».

Такое мнение в эфире «Радио Крым» сообщил военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

ВСУ будут пытаться удержать любой ценой населенные пункты на подконтрольной территории ставших российскими регионов....

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«Подобного рода заявления делаются по ряду населённых пунктов, которые пока находятся в руках противника. И  здесь,  прежде всего, стремление продемонстрировать свою боевую устойчивость и эффективность использования той помощи, которую Запад оказывает Киеву.

Мы знаем, что выборы на Украине под большим вопросом, но стремление продемонстрировать возможности режима, как такового,  и Зеленского, как персоны, очень высоко.

Как бы иронично к нему не относились, он пробыл в должности весь свой срок. Предположения были разного рода и прогнозы, но он пробыл весь свой срок, и доказал свои возможности, что он востребован и нужен Западу», – считает эксперт.

По его словам, нынешнее окружение всячески стремится доказать, что они могут и способны продолжать находиться во главе Украины.

«Потому что Зеленский – это всё-таки коллективная персона из тех, кто находится в ближнем кругу,  на каком-то отдалении, но, так или иначе, решает задачи, которые перед Украиной ставит Запад. И, естественно, пролонгация такой востребованности  Зеленского означает пролонгацию и физическую, и политическую, и они будут цепляться за всё, что угодно, и за Авдеевку, хотя мы их там выдавливаем.

Но они всячески подчёркивают, что они не гнутся, они стоят и готовы даже двигаться вперёд. О чём, кстати говоря, свидетельствуют  не прекращающиеся попытки атаковать Крым», – считает Горбачёв.

При этом ждать какого-то нового Майдана или акций протеста, по мнению эксперта, не стоит.

«Как мне представляется ситуация  внутри Украины – она контролируемая, и каких-то проявлений, которые носили бы массовый характер, мы не видим. Кто-то протестовал у Верховной рады по поводу пропавших без вести мужей и отцов, но  протесты были кратковременными и немногочисленными. Всё под контролем Службы безопасности.

Посмотрите кадры, каким образом осуществляется мобилизация на  Украине? Но разве где-то были протесты, акции, стрельба?

Все говорят, что на Украине на руках много оружия, но сообщений о том, что где-то оно стреляло по власти – нет. Поэтому никаких протестов не будет, хоть такая информация гуляет в публичном поле, но это больше эмоции, а не  прогнозирование.

В перспективе возможно всё, если наберется  критическая масса, как в той же ядерной бомбе. Энергия масс пока не плещет через край на Украине, есть эпизоды, элементы, но это всё подавляется в зародыше», – заключил Горбачёв.

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