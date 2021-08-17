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17.08.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Запад, Общество, Политика, Провокации, Россия, Скандал, социальные сети
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Российский суд оштрафовал Google на 14 миллионов

Мировой суд Таганского района Москвы назначил компании Google штрафы на общую сумму в 8,5...

Мировой суд Таганского района Москвы назначил компании Google штрафы на общую сумму в 8,5 млн рублей еще по трем протоколам о неудалении запрещенного контента.

Всего за день компании назначены штрафы на 14 млн рублей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Западные IT-гиганты очень медленно привыкают к факту, что их вольготному положению в России приходит конец. Надеюсь, что сегодняшнее решение суда поможет менеджерам компании трезво оценивать свои силы.

Проверить, умеют ли в Google делать выводы, мы сможем совсем скоро. Вчера телеканал «Царьград» отказался от мирового соглашения с американцами по делу об удалении своего канала в YouTube. Если суд найдет требования телеканала справедливыми, то корпорация будет вынуждена исполнить его решение, и никаких «забалтываний» или неисполнений решения мы не потерпим.

А тем, кто продолжит отказываться уважать наш суверенитет и законы, придется забыть про российский рынок», – написал в своем телеграм-канале вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой.



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