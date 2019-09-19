Российский волонтёр в Донбассе объяснил, где находится место «стратега» Лукашенко

19.09.2019, Москва, Елена Острякова

Известный волонтер, помогающий ополченцам Донбасса, Александр Жучковский раскритиковал президента Белоруссии Александра Лукашенко за его предложение привлечь США к переговорам о судьбе ЛДНР.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Лукашенко не может не понимать, что Украина (как и Белоруссия, кстати) — это неизбежно зона влияния и ответственности России.

Значит, он это сказал в пику России, как он это делает всегда, когда у него есть деньги и время поторговаться.

Когда денег нет, Лукашенко называет русских братьями, рассыпается в восточной лести и околачивается в Москве, рассказывая про российско-белорусскую интеграцию и т. д.

Когда деньги есть — начинается потакание украинским друзьям и заигрывания с Западом», – написал Жучковский.

Волонтер полагает, что Белоруссия и сама не играет существенной роли в урегулировании конфликта.

«Кроме, разве что, роли Минска как площадки, где мировым лидерам можно предложить чай с вареньем и посидеть рядом, пока большие дяди обсуждают мировые проблемы», – иронизирует Жучковский.

Напомним, о привлечении США к урегулированию конфликта в Донбассе Александр Лукашенко заявил во время встречи с замгоссекретаря США Дэвидом Хейлом в Минске.

Это не первый случай, когда президент Белоруссии пытается повлиять на формат переговоров по Донбассу.

Недавно он рассказал, что в 2014 году предложил Евросоюзу свой план урегулирования конфликта, «где основная нагрузка должна была лечь на Беларусь», однако он был отвергнут.